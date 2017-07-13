Депутат Мария Кожевникова и Аббас Галлямов займутся Красногорском



Первое заседание обновленного состава Общественной палаты городского округа Красногорск прошло 13 июля. Общественники сформировали девять комиссий - по дорожному хозяйству и ЖКХ, по здравоохранению и социальной политике, по экологии и природопользованию, по культуре и развитию народных промыслов, архитектуре и благоустройству территорий, по предпринимательству и инвестициям, по общественному контролю, открытости власти и противодействию коррупции, а также по межконфессиональным отношениям.