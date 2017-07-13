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Депутат Мария Кожевникова и Аббас Галлямов займутся Красногорском

13 июля 2017, 23:15
Депутат Мария Кожевникова и Аббас Галлямов займутся Красногорском

Руководитель городского округа Красногорск Радий Хабиров смог привлечь в Общественную палату города множество известных в стране людей, в том числе депутата Государственной думы четвертого созыва Марию Кожевникову и политолога Аббаса Галлямова.


Как сообщают «Новые известия», во вновь сформированный орган вошли артисты Валерий Меладзе и Дмитрий Харатьян, член Общественной палаты России Максим Григорьев и депутат Госдумы VI созыва Мария Кожевникова. Также функции общественников станут выполнять известные спортсмены - главный тренер ФК «Зоркий» Сергей Юран и легендарный пловец, 11-кратный рекордсмен мира Шаварш Карапетян. В Общественную палату Красногорска также попали известный политолог Аббас Галлямов, и «знаток» команды «Что? Где? Когда?», политконсультант Нурали Латыпов.


Вместе с ними отстаивать интересы жителей столицы Подмосковья станут и другие известные в стране люди, признанные лидеры общественного мнения. По мнению Радия Хабирова, новая команда Общественной палаты получилась очень сильной. Во многом это является заслугой местных жителей, которые принимали участие в ее формировании. В обновленном органе оказались известные авторитетные и любимые горожанами жители Красногорска.


Руководитель городского округа выразил уверенность, что состав палаты будет надежным партнером власти. Общественники окажут руководству города помощь в решении самых разнообразных задач. Общественная палата станет контроллером и покажет сбившимся с курса властям верное направление.


Первое заседание обновленного состава Общественной палаты городского округа Красногорск прошло 13 июля. Общественники сформировали девять комиссий - по дорожному хозяйству и ЖКХ, по здравоохранению и социальной политике, по экологии и природопользованию, по культуре и развитию народных промыслов, архитектуре и благоустройству территорий, по предпринимательству и инвестициям, по общественному контролю, открытости власти и противодействию коррупции, а также по межконфессиональным отношениям.


Членов Общественной палаты выбирали в три этапа: 15 человек утвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев, 15 - делегировала общественная палата Подмосковья, оставшиеся 15 членов выбрал Совет депутатов городского округа Красногорск.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Власть#Политика
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