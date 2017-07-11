На омской ж/д грузовой поезд протаранил мотоцикл, погибли 2 человека

ДТП на регулируемом ж/д переезде с «исправно работающей автоматической переездной сигнализацией» перегона Зубково – Краснозерское произошло во вторник, 11 июля, около 14 часов. Столкнулись грузовой поезд и мотоцикл с людьми.
Информация о дорожно-транспортном происшествии поступила в редакцию ИА «Город55» от службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
Служба «РЖД» уточняет, что «водитель мототранспортного средства проигнорировал запрещающие сигналы световой и звуковой сигнализации». Столкновение поезда с мотоциклом привело к гибели двух человек: водителя и пассажира мотоцикла.
Уточняется, что конструкции ж/д переезда повреждены не были, пассажирские поезда идут по расписанию, задержки не было. Проводится проверка.
Водителей призывают быть на ж/д переездах внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»