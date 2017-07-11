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На омской ж/д грузовой поезд протаранил мотоцикл, погибли 2 человека

11 июля 2017, 17:50
Происшествие на переезде.

ДТП на регулируемом ж/д переезде с «исправно работающей автоматической переездной сигнализацией» перегона Зубково – Краснозерское произошло во вторник, 11 июля, около 14 часов. Столкнулись грузовой поезд и мотоцикл с людьми.

Информация о дорожно-транспортном происшествии поступила в редакцию ИА «Город55» от службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Служба «РЖД» уточняет, что «водитель мототранспортного средства проигнорировал запрещающие сигналы световой и звуковой сигнализации». Столкновение поезда с мотоциклом привело к гибели двух человек: водителя и пассажира мотоцикла.

Уточняется, что конструкции ж/д переезда повреждены не были, пассажирские поезда идут по расписанию, задержки не было. Проводится проверка.

Водителей призывают быть на ж/д переездах внимательными и соблюдать правила дорожного движения.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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