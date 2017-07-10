ВКонтакте выплатила 2,5 млн призерам ежегодного турнира VK Cup

В Доме Зингера прошел финал ежегодного чемпионата по программированию VK Cup 2017, организованный «ВКонтакте» совместно с Codeforces. Участие в турнире могут принять специалисты по программированию не младше 14 лет и не старше 23 лет. В общей сложности в турнире с призовым фондом в 2,5 млн рублей приняли участие 2736 команд, представляющие 52 страны.
Среди финалистов оказались как действующие, так и бывшие чемпионы мира. Заключительный этап VK Cup прошел в штаб-квартире «ВКонтакте» в Санкт-Петербурге 9 июля. В финале сильнейшего выявляли 20 команд из стран мира – России, США, Германии, Великобритании, Украины, Казахстана и Беларуси.
Первое место заняли Айдар Сайранов и Станислав Ершов из Санкт-Петербурга, вторыми стали Михаил Ипатов и Владимир Макеев из Москвы, замкнули тройку призеров Богдан Прищенко из Львова и Владимир Смыкалов из Санкт-Петербурга.
Финальный этап состязания включал в себя 7 заданий различной сложности, на решение которых у участников было 3 часа. Учитывался не только факт выполнения задания, но и скорость решения.
Что касается призов турнира, то размеры денежных вознаграждений соответствовали круглым числам в двоичной системе исчисления: за 1 место 1048576 рублей, за 2 место 524288 рублей, за 3 место 131072 рубля и 131072 рублей за места с 4 по 8. Общий призовой фонд составил 2490368 рублей.
Управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозин отметил, что проведение VK Cup делает вклад в развитие движения олимпиадного программирования в России. В прошедшем турнире приняли участие сильнейшие программисты, в том числе обладатели титулов чемпиона мира.
Руководитель проекта Codeforces Михаил Мирзаянов отметил, что все финалисты справились как минимум с одной задачей. По его мнению, приятный факт заключается в том, что победители опередили второе место по задачам, решив 6 заданий из 7.
Источник: ИА «Город55»