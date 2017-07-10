ВКонтакте выплатила 2,5 млн призерам ежегодного турнира VK Cup

В Доме Зингера прошел финал ежегодного чемпионата по программированию VK Cup 2017, организованный «ВКонтакте» совместно с Codeforces. Участие в турнире могут принять специалисты по программированию не младше 14 лет и не старше 23 лет. В общей сложности в турнире с призовым фондом в 2,5 млн рублей приняли участие 2736 команд, представляющие 52 страны.