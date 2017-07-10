Омичкам – о гардеробе: мини уже не стильно

Решить эти проблемы омичкам поможет Александра Чащина. Саша является профессиональной моделью уже 9 лет, преподавателем в Санкт-петербургской школе телевидения, а так же стилистом сети популярных шоу-румов и начинающим дизайнером.
Что вообще актуально в этом сезоне? И на какие цвета стоит обратить внимание?
Это лето меня не может не радовать, потому что наблюдается возвращение 90х, а это мое детство и ностальгия. Это дает плоды. Возвращается джинса, в частности джинсовые комбинезоны, такие ненавистные в детстве, но любимые сейчас. Вернулась вышивка, но это больше тренд. Я думаю, что уже в следующем сезоне, и даже этой осенью, уже будет не так актуальна. Вот! Но, смотря какая: массивная вышивка, конечно, уйдет, а мелкие детали, возможно, останутся для облегченных и нежных вариантов. Этим летом популярна полоска, причем разряженная. Причем не в привычных для нас вариантов, а в качестве игры цвета и размера. Она может быть как горизонтальной и вертикальной, так и даже диагональной! В моде остаются тропический и цветочный принты. Наблюдается некоторая круизность. Что касается формы, то очень популярны воланы, так как они стабильно любимы девушками. Воланы могут выгодно подчеркнуть фигуру. Так же, что меня не может не радовать, популярен оверсайз, уже не первый сезон. Я вообще люблю мешковатую одежду. В ней девочка выглядит хрупкой и нежной, немножко беззащитной, какой она и должна быть по природе. Оверсайз подойдет для любой фигуры и любого типа телосложения. Сейчас в моде теплые оттенки: пудра, хаки, пыльная роза, белый цвет, хотя он немного опасен в нашем городе, бронза, все оттенки бежевого, желтый канареечный, горчичный, коричневый, в нескольких оттенках, приглушенный зеленый и изумрудный.
Что интересно аудитории?
Сейчас ставка на удобство и комфорт. Наша ставка, не только в Омске, на активную аудиторию. Люди живут насыщенной жизнью: работа, тренировки, а летом еще хочется проводить больше времени на улице. Люди предпочитают комфорт, и это правильно, потому что за комфорт отдавать свои деньги не жалко. Так, же у аудитории популярен вышеупомянутый оверсайз, так как это те вещи, которые можно надеть и пойти.
Пользуется спросом спорт-шик. Как найти костюм, в котором не будет казаться, что девушка идет с тренировки или на неё?
На самом деле, спортивный костюм спортивному костюму рознь. Важно понимать, что в данном случае перебор. Я сама видела очень много и мерила очень много костюмов спорт-шика и пестрых, и аляпистых, и с декором, и простых. Я не любитель чего-то вычурного, поэтому стильный образ, прежде всего простой. Спорт-шик почему называется так, потому что это легкий налет шика на спортивном костюме. Это надо держать в голове. Например, если есть в костюме люрексовая нитка, то больше быть ничего не должно. Имеют места быть оборки и броши. Цвета все нежные и приглушенные. Это не ярко-розовые или алые. Не понимаю костюмы с брюками-клеш. Я выбираю чуть зауженные штаны и мой любимый оверсайз свитер.
Многим людям приходиться работать летом, а следовательно придерживаться дресс-кода. Как избежать проблем, связанных с дискомфортом?
Я знаю о такой проблеме. Но из неё есть выход, и не один. Сейчас актуальны кюлоты. Это укороченные брючки, широкие. Но они подойдут не каждой девушке: «добавляют» несколько килограмм обладательницам широких бедер. В брюках на полный рост будет жарко. Что касается блузок, то мне очень женственными кажутся варианты с усеченными рукавами и баской. Они всегда «в тему». Так же мне нравится, как на девушках смотрятся костюмы. Например, с зауженными брючками и удлиненным жилетом, заменяющим жакет. Это очень красиво, стильно и по-летнему. Все дышит, руки свободны. Это идеально для офиса. Но с мужчинами все сложнее, так как девушек еще могут спасти юбки и платья.
Какие детали помогут выделиться из толпы?
Давайте будем дружно брать пример с Керри Бредшоу, которая говорила, что придаст платью элегантности при помощи туфель. Если мы вспомним, то платья были без лейбла и с распродажи. Здесь большую роль играет обувь и аксессуары: сумка, клатч, очки, платок или серьги, возможно ободок или шарфик. Но все должно быть грамотно, не по-колхозному.
Как думаете, уместна ли в нашем городе такая обувь, как, например, меховые мюли?
Меховые мюли….это...Я считаю такую вещь бесполезной в гардеробе. Объясню почему: летом мех, мне кажется, это противоестественно, даже если он искусственный. Это тренд, да. Но если вы покупаете какую-то вещь в свой гардероб, особенно качественную, то вы хотите рассчитывать на то, что она прослужит не один сезон. Допустим, сейчас популярен гардероб-трансформер, где все вещи сочетаются друг с другом по цветам, фактуре и форме. А мюли уже перестанут быть в тренде следующим летом. И в связи тем, что в городе постоянная пыль, причем достаточно весомая, эти мюли выйдут из строя за 3-4 носки, после чего аккуратная девочка навряд ли сможет их надеть. Вообще надо понимать отличие между высокой модой и повседневной.
Как относитесь к массивным украшениям? Как их носить, не отягчая образ?
Честно говоря, я не скажу, что они в тренде сейчас. Остались какие-то отголоски с прошлого лета. Я вообще девушка Dolcе&Gabbana. Я их фанат, и того, как они предлагают носить украшения. На мой взгляд идеальный пример для всех. Я люблю завязать на голову определенным образом платок и надеть огромные сережки и солнечные очки. Такой тандем привлечет внимание, даже если вы будете в маленьком бежевом платье. Мы должны понимать: если украшение крупное, то все, что надето на вас должно работать на контрасте. Это либо маленькое черное или белое платье, в зависимости от сезона или же белая рубаха. Но это однозначно не что-то разноцветное. Образ должен быть гармоничным и не резать глаза жителям нашего города.
Перейдем к социальной стороне одежды. Как выбрать длину летней юбки, платья, шорт, чтобы не создавалось неловких ситуаций? Какую длину вообще можно считать оптимальной?
Я не люблю длину мини и не считаю, что она правильная. Возможно, что это моё воспитание или что-то другое. Да, чуть выше колена платье я смогу надеть, но дело тут не в фигуре. Мне стесняться нечего. Дама должна оставаться дамой. А если честно мне нравится то, как одевалась Людмила Гурченко. Фасон юбка-солнце и узкая талия вызывает у меня бурю положительных эмоций. Юбочки длины миди я считаю оптимальным вариантом. Шорты, конечно, есть шорты. Но все-таки нужно понимать, что все места, которые должны быть скрыты, должны быть скрыты. Но шорты, конечно, сами по себе мини, и шорт чуть ниже или чуть выше колена я не понимаю. Если мы идем на пляж или прогуляться, то они имеют место быть, но все-таки нужно следить за длиной. И в завершении темы длины хочу сказать, что современного мужчину попой не удивить. Мини, наверное, уже не комильфо, не стильно и не правильно. Девушка должна все-таки иметь что-то еще, кроме короткой юбки.
Автор: Елена Бодрова
Источник: ИА «Город55»