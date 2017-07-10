Омичкам – о гардеробе: мини уже не стильно

Это лето меня не может не радовать, потому что наблюдается возвращение 90х, а это мое детство и ностальгия. Это дает плоды. Возвращается джинса, в частности джинсовые комбинезоны, такие ненавистные в детстве, но любимые сейчас. Вернулась вышивка, но это больше тренд. Я думаю, что уже в следующем сезоне, и даже этой осенью, уже будет не так актуальна. Вот! Но, смотря какая: массивная вышивка, конечно, уйдет, а мелкие детали, возможно, останутся для облегченных и нежных вариантов. Этим летом популярна полоска, причем разряженная. Причем не в привычных для нас вариантов, а в качестве игры цвета и размера. Она может быть как горизонтальной и вертикальной, так и даже диагональной! В моде остаются тропический и цветочный принты. Наблюдается некоторая круизность. Что касается формы, то очень популярны воланы, так как они стабильно любимы девушками. Воланы могут выгодно подчеркнуть фигуру. Так же, что меня не может не радовать, популярен оверсайз, уже не первый сезон. Я вообще люблю мешковатую одежду. В ней девочка выглядит хрупкой и нежной, немножко беззащитной, какой она и должна быть по природе. Оверсайз подойдет для любой фигуры и любого типа телосложения. Сейчас в моде теплые оттенки: пудра, хаки, пыльная роза, белый цвет, хотя он немного опасен в нашем городе, бронза, все оттенки бежевого, желтый канареечный, горчичный, коричневый, в нескольких оттенках, приглушенный зеленый и изумрудный.