17-летний подросток рассказал, как они с отцом убивали троих омичей

Подозреваемым в жестоком убийстве троих односельчан отцу и сыну грозит до пожизненного лишения свободы. Решением Куйбышевского районного суда оба заключены под стражу на 2 месяца. Расследование громкого уголовного дела продолжается, сообщает Антенна-7.
Напомним, сотрудники правоохранительных органов три трупа нашли в лесополосе в Павлоградском районе, погибшим от 21 до 33 лет. Ранее их родные обратились в полицию об исчезновении. Они рассказали, что потерпевшие накануне уехали в неизвестном направлении с обвиняемыми на пикник: выпить, пожарить шашлыки в знак примирения – у них был давний конфликт. Однако, пикник закончился кровью. После расправы нах тремя мужчинами, подозреваемые загрузили тела в автомобиль потерпевших ВАЗ-2113 и отвезли их на расстояние 8 километров от места преступления, скрыв их ветками в лесополосе.
Признательные показания дал сын обвиняемого – следователям он рассказал и показал, как вместе с отцом расправлялся с мужчинами.
По версии сына, отец, угрожая ему убийством, приставив к нему нож, дал обрез и сказал стрелять в потерпевших. По словам Павла Василенко, старшего следователя 1-го следственного отдела по расследованию особо важных преступления СУ СК России по Омской области, данная версия в настоящий момент проверяется, и на сегодня она опровергнута показаниями очевидца: каких-либо угроз отец сыну не высказывал.
Следователи также рассказали, что одному мужчине удалось сбежать с места кровавой расправы. Он – теперь главный свидетель по этому делу.
Фото: скрин с видео
Источник: ИА "Город55"