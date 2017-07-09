17-летний подросток рассказал, как они с отцом убивали троих омичей

Напомним, сотрудники правоохранительных органов три трупа нашли в лесополосе в Павлоградском районе, погибшим от 21 до 33 лет. Ранее их родные обратились в полицию об исчезновении. Они рассказали, что потерпевшие накануне уехали в неизвестном направлении с обвиняемыми на пикник: выпить, пожарить шашлыки в знак примирения – у них был давний конфликт. Однако, пикник закончился кровью. После расправы нах тремя мужчинами, подозреваемые загрузили тела в автомобиль потерпевших ВАЗ-2113 и отвезли их на расстояние 8 километров от места преступления, скрыв их ветками в лесополосе.



Признательные показания дал сын обвиняемого – следователям он рассказал и показал, как вместе с отцом расправлялся с мужчинами.