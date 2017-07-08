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Разборка со стрельбой, 50 человек, били ногами и битами

8 июля 2017, 11:42
Жесть в Башкортостане.

Серьезная драка с участием как минимум 50 человек произошла в столице Республики Башкортостан, Уфе. Об этом сообщается на сайте «MKSet.ru». К месту происшествия были вызваны бойцы Росгвардии, но большинству нападавших удалось скрыться. В настоящее время расследованием инцидента занимается местное УМВД.

Действия неизвестных попали на экран камеры наружного наблюдения. На кадрах видно множество людей, бегущих по улице. В какой-то момент они догоняют человека, валят его на землю и начинают избивать ногами и битами. Когда избитый поднимается, на него налетают еще раз, снова бьют, пока тот не затихает.


В итоге от группового нападения пострадали двое молодых людей 1984 и 1995 года рождения. Оба с серьезными травмами находятся в больнице. На месте происшествия полиция обнаружила 12 гильз предположительно от травматического оружия.

Сибирь

В Омске, к счастью, если и пытаются разобраться, то делают это более цивилизованно, «один на один». Вот такой случай произошел недавно в Омске. Нервы сдали у одного из водителей. Второй участник – инструктор учебного автомобиля, который и рассказал детали произошедшего:

«Искали с ученицей место для разворота, на Омской, сзади едет Солярис, начинает истошно сигналить. Не понравилось…, что учебный авто едет по левой полосе… И что-то рано уехал, я рассчитывал на продолжение конфликта...»

Видео: ИА Медиакорсеть mkset.ru, Роман Лобанов
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Шок#Общество
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