Разборка со стрельбой, 50 человек, били ногами и битами

Действия неизвестных попали на экран камеры наружного наблюдения. На кадрах видно множество людей, бегущих по улице. В какой-то момент они догоняют человека, валят его на землю и начинают избивать ногами и битами. Когда избитый поднимается, на него налетают еще раз, снова бьют, пока тот не затихает.