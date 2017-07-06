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Армейские международные игры и выставка военной техники в Омске

6 июля 2017, 08:37
Рембат-2017.

Уже через месяц, в августе, в Омском регионе начнутся мероприятия, связанные с «Армейскими международными играми 2017». Это конкурс экипажей авто- и танкотехнического обеспечения «Рембат».

Как сообщает пресс-служба облправительства, план организационно-технических мероприятий был утвержден накануне губернатором Виктором Назаровым. Организатором конкурса выступает министерство обороны РФ.

Данное мероприятие входит в официальную программу «Армейских международных игр-2017» и включает соревнования по обслуживанию бронетанкового вооружения и военной автомобильной техники. Конкурс экипажей авто- и танкотехнического обеспечения «Рембат» будет проходить с 5 по 10 августа на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института.

В 2017 году в конкурсной программе примут участие боевые экипажи трех стран: России, Китайской Народной Республики и Республики Казахстан. От нашей страны участвуют две команды: сборная минобороны и команда Омского автобронетанкового инженерного института (ОАБИИ).

Как сообщил заместитель начальника ОАБИИ полковник Дмитрий Солоницын, конкурс пройдёт в четыре этапа. В первые два дня запланированы соревнования экипажей мастерских технического обслуживания и ремонтно-эвакуационных машин в индивидуальной гонке. Далее команды выявят сильнейших в огневой подготовке – стрельбе из штатного оружия и метании гранат.

Всего в «Рембате-2017» участвует 130 военнослужащих, а также различная боевая и специальная техника. Кроме самого конкурса на автодроме Омского автобронетанкового инженерного института пройдет статичная выставка техники и вооружения частей Омского гарнизона, а также выставка экспонатов (выпускаемой продукции) омских оборонных и гражданских промышленных предприятий.

В дни проведения «Рембата-2017» с 5 по 10 августа для зрителей организуют работу торговых точек и мини-кафе, а также ярмарку омских мастеров народных промыслов.


Фото: mil.ru
Источник: ИА «Город55»

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