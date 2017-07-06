Армейские международные игры и выставка военной техники в Омске

Всего в «Рембате-2017» участвует 130 военнослужащих, а также различная боевая и специальная техника. Кроме самого конкурса на автодроме Омского автобронетанкового инженерного института пройдет статичная выставка техники и вооружения частей Омского гарнизона, а также выставка экспонатов (выпускаемой продукции) омских оборонных и гражданских промышленных предприятий.