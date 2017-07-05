Россия поделится с Китаем опытом проведения Олимпийских игр

По словам Сергея Колушева, между Россией и Китаем есть три главных направления сотрудничества в области физкультуры и спорта. Одно из них - пропаганда и развитие зимних видов спорта. Российский опыт проведения зимней олимпиады в Сочи наверняка поможет Китаю при подготовке олимпийских игр в Пекине в 2022 году. Уже сейчас подготовлена спецпрограмма развития фигурного катания в КНР. Кроме того, продолжится взаимодействие в области хоккея между нашими странами. В 2017 году в российских ВХЛ и МХЛ будут выступать китайские хоккейные команды, при участии наших специалистов появится спортивная хоккейная школа в КНР.