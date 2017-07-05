Россия поделится с Китаем опытом проведения Олимпийских игр

Накануне, 4 июля, в Москве состоялось XI пленарное заседание Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития.
Во встрече участвовали глава китайской части комитета Дай Бинго, советник по культуре Посольства КНР в России Чжан Чжунхуа, руководитель российской части комитета Борис Титов. А также Игорь Иванов, президент российского совета по международным делам, Сергей Бондарчук, председатель совета по культуре и Сергей Колушев, гендиректор компании Eventica и издатель газеты “Советский Спорт”.
По словам Сергея Колушева, между Россией и Китаем есть три главных направления сотрудничества в области физкультуры и спорта. Одно из них - пропаганда и развитие зимних видов спорта. Российский опыт проведения зимней олимпиады в Сочи наверняка поможет Китаю при подготовке олимпийских игр в Пекине в 2022 году. Уже сейчас подготовлена спецпрограмма развития фигурного катания в КНР. Кроме того, продолжится взаимодействие в области хоккея между нашими странами. В 2017 году в российских ВХЛ и МХЛ будут выступать китайские хоккейные команды, при участии наших специалистов появится спортивная хоккейная школа в КНР.
Еще одно направление сотрудничества — футбол, отметил Колушев. Принято решение, что во время ЧМ-2018 по футболу будет запущен проект «Дом Китая» - место встречи китайских любителей футбола, россиян и гостей чемпионата. Помимо этого, РФС и Китайская футбольная ассоциация вскоре подпишут договор о сотрудничестве.
Наконец, третье направление — пропаганда физкультуры и здорового образа жизни граждан России и Китая. Это позволит сблизить наши народы и сплотиться во имя взращивания по-настоящему здоровых наций, подчеркнул Сергей Колушев.
По окончании заседания его участники встретились в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Фото: Eventica Communications
Источник: ИА "Город55"