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Для тех, кому за 300: мэрия везет Бабкину, мнение омичей не интересно

4 июля 2017, 07:25
Мэрия и мнение горожан – вещи разные.

В Омске продолжается заочная дискуссия между чиновниками мэрии и горожанами. Напомним, администрация города почему-то решила, не посоветовавшись с омичами, привезти на День города 2017 за бюджетные 2,3 миллиона рублей Надежду Бабкину.

В свою очередь горожане, как только информация о «звезде» была опубликована в СМИ, откликнулись резко негативно: или везите популярного исполнителя, или пустите эти деньги на дороги!

Но мэрии всё равно. Возрастным чиновникам мнение молодого поколения города не указ: Купили Бабкину – значит, будете слушать Бабкину.

За омскую молодежь вступился депутат Законодательного собрания Омской области Виктор Стручаев. Он опубликовал на своей странице «ВКонтакте» открытое письмо в адрес мэра города Вячеслава Двораковского: молодежь и так бежит из города, а вы ей еще и Бабкину послушать предлагаете.

Далее депутат приводит примеры соседних городов:

«Складывается ощущение, что администрация города застряла в прошлом. #длятехкомуза300 В Красноярске в этом году на День города выступит L’One, а в Новосибирске выступила группа «Несчастный случай»

Но как это обычно бывает с нынешним составом омской мэрии глас народа остался не услышанным: Бабкина споет в нашем городе за 2,3 миллиона рублей, даже если на ее выступление не придет никто. Издание «Известия» выяснили, что Бабкина с коллективом «Русская песня» уже точно летят в Омск. Об этом заявил пресс-атташе певицы Константин Филиппов.

«Билеты у Надежды Георгиевны и коллектива «Русская песня» куплены, и коллектив летит в Омск. Более того, возможно и на следующий день будет выступление. Есть заказ концерта».

Позиция омского депутата Бабкину не обижает, «она делает свое дело, и достаточно качественно».

А что до омской молодежи…Видимо, в мэрии уже привыкли к цифрам статистики по оттоку горожан… О них позаботятся в соседних Тюмени, Новосибирске и Екатеринбурге. Где власти, видимо, ближе к мнению народа, чем в Омске.


Источник: ИА «Город55»

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