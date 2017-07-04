Для тех, кому за 300: мэрия везет Бабкину, мнение омичей не интересно

В Омске продолжается заочная дискуссия между чиновниками мэрии и горожанами. Напомним, администрация города почему-то решила, не посоветовавшись с омичами, привезти на День города 2017 за бюджетные 2,3 миллиона рублей Надежду Бабкину.
В свою очередь горожане, как только информация о «звезде» была опубликована в СМИ, откликнулись резко
Но мэрии всё равно. Возрастным чиновникам мнение молодого поколения города не указ: Купили Бабкину – значит, будете слушать Бабкину.
За омскую молодежь вступился депутат Законодательного собрания Омской области
Далее депутат приводит примеры соседних городов:
«Складывается ощущение, что администрация города застряла в прошлом. #длятехкомуза300 В Красноярске в этом году на День города выступит L’One, а в Новосибирске выступила группа «Несчастный случай»
Но как это обычно бывает с нынешним составом омской мэрии глас народа остался не услышанным: Бабкина споет в нашем городе за 2,3 миллиона рублей, даже если на ее выступление не придет никто. Издание «
«Билеты у Надежды Георгиевны и коллектива «Русская песня» куплены, и коллектив летит в Омск. Более того, возможно и на следующий день будет выступление. Есть заказ концерта».
Позиция омского депутата Бабкину не обижает, «она делает свое дело, и достаточно качественно».
А что до омской молодежи…Видимо, в мэрии уже привыкли к цифрам статистики по оттоку горожан… О них позаботятся в соседних Тюмени, Новосибирске и Екатеринбурге. Где власти, видимо, ближе к мнению народа, чем в Омске.
Источник: ИА «Город55»