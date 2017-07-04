Для тех, кому за 300: мэрия везет Бабкину, мнение омичей не интересно

Но как это обычно бывает с нынешним составом омской мэрии глас народа остался не услышанным: Бабкина споет в нашем городе за 2,3 миллиона рублей, даже если на ее выступление не придет никто. Издание « Известия » выяснили, что Бабкина с коллективом «Русская песня» уже точно летят в Омск. Об этом заявил пресс-атташе певицы Константин Филиппов.