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Омские ястребы получили нового главного тренера

17 апреля 2017, 13:29
Смена наставника.

Юрий Панов, являющимся воспитанником омского хоккея, стал новым главным тренером «Омских Ястребов». Тренерский штаб находится в процессе формирования, сообщает пресс-служба клуба.

Специалист уже работал тренером молодежной команды в 2011-2013 годах, в сезоне 2013/14 занимал пост главного тренера «Омских Ястребов», а в ноябре 2015 года вошел в тренерский штаб «Авангарда». С августа 2016 года Юрий Панов работал тренером карагандинской «Сарыарки».

По словам Юрия Панова, специалист рад вернуться в Омск, где осталось много знакомых ребят, а также прежние тренеры, персонал и администрация. Наставник заявил, что впереди много работы, главное – наличие у игроков желания тренироваться и совершенствовать свои навыки.

В качестве целей, стоящих перед обновленной командой, Юрйи Панов назвал подготовку игроков для первой команды, где они должны выходить на ведущие роли, а также, чтобы «Омские Ястребы» занимали лишь самые высокие места, становясь лидерами молодежного хоккея.

Фото: hawk.ru


Источник: ИА «Город55»

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