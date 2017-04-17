Омские ястребы получили нового главного тренера

По словам Юрия Панова, специалист рад вернуться в Омск, где осталось много знакомых ребят, а также прежние тренеры, персонал и администрация. Наставник заявил, что впереди много работы, главное – наличие у игроков желания тренироваться и совершенствовать свои навыки.