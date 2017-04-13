Омичи забыли про деликатесы

"Статистика по оценкам уже есть, но мы пока не раскрываем её. Могу сказать, что пятерок - свыше 300. Если в прошлые два года процент отличников составлял 2-3%, то сейчас он заметно вырос, до 10%. Все зависит от текста. В этом году орфографически текст был простым", заключает Ирина Брюханова.