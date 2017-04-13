Омичи забыли про деликатесы

Ранее, 8 апреля, более пяти тысяч омичей приняли участие в акции "Тотальный диктант", которую по праву можно назвать всемирной. Одновременно с жителями Омского региона диктант написали участники из 71 страны и 858 городов и поселков.
Больше всего человек написали диктант в Москве (20 150), Санкт-Петербурге (7 184) и Новосибирске (6 930). Есть информация, что Омск также вошел в число городов с наибольшим количеством участников.
Gorod55.ru связался с филологом Ириной Брюхановой, участвовавшей в организации диктанта, проверке работ и уже второй год подряд диктующей сам текст. Ирина рассказала о предварительных итогах проверки и самых ярких ошибках омичей.
Ошибки встречались в географических названиях: например, Петербург превратился в "Питербург", река Кама - в "Камму", Рим - в "Римм", Пермь - в "Перьмь". В одной из работ встретилась и "Масква". В другой работе слово "испятнанный" получило неожиданное графическое оформление: "и с пятнанный".
Встречалось такое написание как "зыпкость" и "зыбкозть", "на писке" (вместо "на песке"), "пересикались" (вместо "пересекались"), "парралельно", "на оборот". Забыли омичи и названия деликатесов - так, "стерлядь" написали в нескольких вариациях, от "стерлеть" до "стерлядка", а "осетр" написали как "асетр".
С точки зрения пунктуации все также оказалось непросто: многие писавшие ставили знаки препинания там, где слышали паузу; вводные слова в тексте оформляли запятыми только с одной стороны.
"Статистика по оценкам уже есть, но мы пока не раскрываем её. Могу сказать, что пятерок - свыше 300. Если в прошлые два года процент отличников составлял 2-3%, то сейчас он заметно вырос, до 10%. Все зависит от текста. В этом году орфографически текст был простым", заключает Ирина Брюханова.
Работа по проверке диктантов началась еще в субботу, сразу после сдачи работ. По всему миру над текстами трудились тысячи филологов. Каждая работа проверялась по несколько раз, чтобы избежать возможного пропуска ошибки. Работы-"отличники" проверялись минимум три раза.
Оценки омичей с площадок Тотального диктанта уже доступны в их личных кабинетах на сайте проекта totaldict.ru.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"