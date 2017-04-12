Из-за плохих дорог в Омске может быть сорван дачный сезон

В Минпроме добавили, что в текущем году осуществлять перевозки планируется по 25 дачным маршрутам. По каждому из них заключены договоры с транспортниками Омска и АО «Омскоблавтотранс». Расписание движения автобусов согласовано с председателями садовых товариществ.