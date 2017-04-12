Из-за плохих дорог в Омске может быть сорван дачный сезон

К дачному сезону 2017 года готовы не все автомобильные дороги, что может привести к срыву открытия садовых перевозок, сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности. По итогам проверки, проведенной специалистами ГИБДД, Минпрома, Минстроя, мэрии Омска, Управления дорожного хозяйства, собственников автодорог, выявлены несколько участков в неудовлетворительном состоянии.
Отмечаются нарушения требований безопасности на дорогах по маршрутам №358 «Омск – Русская Поляна» до СНТ «Зеленый берег»; №122,160,165 подъезд к СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»; №168 «Омск – Русская Поляна» – Харламово».
Как сообщает профильное ведомство, всем собственникам этих участков дорог направлены акты и письма с требованием устранить недостатки.
В Минпроме добавили, что в текущем году осуществлять перевозки планируется по 25 дачным маршрутам. По каждому из них заключены договоры с транспортниками Омска и АО «Омскоблавтотранс». Расписание движения автобусов согласовано с председателями садовых товариществ.
Стоимость проезда, а также количество подвижного состава на дачных маршрутах останется на уровне прошлого года. Открытие садового сезона состоится 29 апреля.
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Источник: ИА "Город55"