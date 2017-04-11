На Омск печально смотреть



В этом году в течение зимнего периода был прорыт канал, говорит Корбут, - благодаря каналу вся вода будет отводиться в русло Оми и затем – в Иртыш. Глава регионального управления МЧС отмечает, что в прошлом году было подтоплено много других муниципальных районов. Свыше 3,5 тысяч человек обратились за единовременной материальной помощью – чтобы их признали пострадавшими по паводку: