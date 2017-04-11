Город55
ГлавноеВсе новости

На Омск печально смотреть

11 апреля 2017, 20:14
Когда наступает весна...

Сегодня, 11 апреля, в Омске прошла пресс-конференция, посвященная паводковой ситуации в регионе. По словам главы ГУ МЧС России по Омской области Владимира Корбута, на сегодняшний момент в области причин для введения чрезвычайной ситуации нет:

"Мы готовились по наихудшему сценарию. 24 муниципальных района должны были попасть в зону подтопления, исходя из этого все приводилось в готовность. В марте межведомственная комиссия проверила все муниципальные районы области по готовности к лесопожарному и паводкоопасному периоду.

Главы районов, исходя из прогнозной части, проделали колоссальную работу. Всем известен Мангут - когда с Тюменской области приходила большая вода, выходила на Называевский район, подтапливала низменные участки, и расплывалась по этому району, увеличивая количество грунтовых вод и подтоплений. В прошлом году люди даже не могли посадить картошку: все было под водой".


В этом году в течение зимнего периода был прорыт канал, говорит Корбут, - благодаря каналу вся вода будет отводиться в русло Оми и затем – в Иртыш. Глава регионального управления МЧС отмечает, что в прошлом году было подтоплено много других муниципальных районов. Свыше 3,5 тысяч человек обратились за единовременной материальной помощью – чтобы их признали пострадавшими по паводку:

"Если говорить о прошлом сезоне, то 9-10 апреля на территории Омской области уже было подтоплено на территории восьми муниципальных районов – 25 населенных пунктов, более 600 приусадебных участков и около 70 домов, где уровень воды был выше уровня пола".

Сегодня мы констатируем тот факт, что за весь период снеготаяния поступило не более 50 звонков по подтоплению – например, когда вода заходит на приусадебные участки.

«Когда наступает весна, мы все готовимся, делаем генеральную уборку в своем доме. Наш город – печально на него сейчас смотреть», добавляет Корбут. По его мнению, если каждый житель проникнется, что нужно сделать генеральную уборку на территории города, и скажет: «Надо убрать вокруг своего дома и прилегающую территорию», в Омске станет чище.

Корбут отмечает, что сейчас в Омске подготовлено около ста студентов, которые могут в кратчайшие сроки оказать помощь населению – поднять мебель, вытащить из погреба картофель, починить забор, собрать дрова и так далее.

Глава регионального МЧС напоминает:

"Если мы сейчас не видим проблем с затоплением, к паводку все равно нужно готовиться: заранее заготавливать мешки с песком, приобрести насосные установки. Отмечу, чем больше воду откачиваешь, тем больше ее поступает. В настоящее время я никому не рекомендую немедленно принимать меры по откачке воды".

Источник: ИА "Город55"

#Новости#ЖКХ#Недвижимость#Главное#Город#Общество
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20