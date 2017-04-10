Смерть 10-летней девочки в ДГБ №3 Омска на особом контроле прокуратуры

Ранее: юная омичка поступила в лечебное учреждение на лечение в БУЗОО «ДГКБ №3». 30 марта пациентке была введена внутримышечно инъекция, которая содержала антибиотик и лидокаин. Сразу же у ребенка после укола началась сильная аллергическая реакция, врачи приняли решение: искусственная кома. Однако, несмотря на усилия врачей, девочка скончалась утром 8 апреля.