Смерть 10-летней девочки в ДГБ №3 Омска на особом контроле прокуратуры

В Омске продолжается расследование уголовного дело, которое возбуждено следственными органами по факту гибели десятилетней девочки в детской городской клинической больнице №3.
Так, прокуратурой Советского округа взят на особый контроль ход расследования данного уголовного дела. Напомним, дело возбуждено по статье 109 части 2 Уголовного кодекса.
Установлено: гибель девочки наступила в связи с хронической почечной недостаточностью и резвившейся пневмонией.
Ранее: юная омичка поступила в лечебное учреждение на лечение в БУЗОО «ДГКБ №3». 30 марта пациентке была введена внутримышечно инъекция, которая содержала антибиотик и лидокаин. Сразу же у ребенка после укола началась сильная аллергическая реакция, врачи приняли решение: искусственная кома. Однако, несмотря на усилия врачей, девочка скончалась утром 8 апреля.
Как отмечают врачи, ребенок и раньше получал антибиотик, но внутривенно и без лидокаина.
Результатом проверки прокуратуры станет оценка полноты, правильности, адекватности и своевременности действий всех должностных лиц, которые проводили лечение пациента.
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Источник: ИА "Город55"