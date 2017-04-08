Омское МЧС выступило за введение особого режима

В условиях особого противопожарного режима нарушение требований приведет к наложению штрафа на граждан от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, на должностные лица от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, на юридические лица от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.