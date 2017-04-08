Омское МЧС выступило за введение особого режима

С наступлением весенней погоды специалисты МЧС рекомендуют ввести на территории региона особого противопожарного режима, не дожидаясь осложнения обстановки с пожарами в природной среде.
Утверждается особый пожарный режим и его продолжительность нормативным актом главы региона ил муниципального образования. В период действия противопожарного режима под запрет попадают любые действия с открытым огнем, также необходимо неукоснительное выполнение требований пожарной безопасности.
Кроме того, на период действия противопожарного режима устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в частности привлечение населения с целью локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещения лесов гражданами, а также реализация прочих мер, которые препятствуют распространению лесных пожаров.
Гражданам в подобный период запрещается сжигать сухую растительность и мусор, проводить огневые работы, осуществлять палы травы, разводить костры на территории дачных участков, мест отдыха и частных жилых секторов.
В условиях особого противопожарного режима нарушение требований приведет к наложению штрафа на граждан от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, на должностные лица от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, на юридические лица от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.
По материалам пресс-службы ГУ МЧС РФ по Омской области
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Источник: ИА «Город55»