Авангард покинул еще один иностранный хоккеист

Ранее омский «Авангадр» покинул другой легионер Владимир Соботка. Нападающий защищал цвета «ястребов» на протяжении трех сезонов, приняв участие в 156 матчах, в которых хоккеист набрал 116 (41+75) очков. Чешский форвард уже подписал трехлетнее соглашение с клубом НХЛ «Сент-Луиз Блюз» (St. Louis Blues), за который он выступал до переезда в Омск.