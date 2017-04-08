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Авангард покинул еще один иностранный хоккеист

8 апреля 2017, 11:27
Инсайдерская информация.

О расторжении контракта омским «Авангардом» с американцев форвардом Дэвидом Бутом, который пополнил состав «ястребов» уже по ходу нынешнего сезона, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, главный тренер «ястребов» Андрей Скабелка не стал препятствовать уходу легионера из омского клуба, в который Дэвид Бут пришел в конце ноября прошлого года.

В рамках регулярного чемпионата американский нападающий выходил на лед в составе «Авангарда» 19 раз, отметившись 4 заброшенными шайбами и 4 результативными передачами. В серии плей-офф на счету Дэвида Бута 2 голевых броска.

Ранее омский «Авангадр» покинул другой легионер Владимир Соботка. Нападающий защищал цвета «ястребов» на протяжении трех сезонов, приняв участие в 156 матчах, в которых хоккеист набрал 116 (41+75) очков. Чешский форвард уже подписал трехлетнее соглашение с клубом НХЛ «Сент-Луиз Блюз» (St. Louis Blues), за который он выступал до переезда в Омск.

Фото: hawk.ru


Источник: ИА «Город55»

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