Авангард покинул еще один иностранный хоккеист

О расторжении контракта омским «Авангардом» с американцев форвардом Дэвидом Бутом, который пополнил состав «ястребов» уже по ходу нынешнего сезона, сообщает «
По информации издания, главный тренер «ястребов» Андрей Скабелка не стал препятствовать уходу легионера из омского клуба, в который Дэвид Бут пришел в конце ноября прошлого года.
В рамках регулярного чемпионата американский нападающий выходил на лед в составе «Авангарда» 19 раз, отметившись 4 заброшенными шайбами и 4 результативными передачами. В серии плей-офф на счету Дэвида Бута 2 голевых броска.
Ранее омский «Авангадр» покинул другой легионер Владимир Соботка. Нападающий защищал цвета «ястребов» на протяжении трех сезонов, приняв участие в 156 матчах, в которых хоккеист набрал 116 (41+75) очков. Чешский форвард уже подписал трехлетнее соглашение с клубом НХЛ «Сент-Луиз Блюз» (St. Louis Blues), за который он выступал до переезда в Омск.
Фото: hawk.ru
Источник: ИА «Город55»