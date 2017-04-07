Залоговая недвижимость от Банка Акцепт на специальных условиях

С 7 апреля Банк Акцепт проводит акцию по продаже в ипотеку объектов недвижимости, находящихся в собственности банка, по сниженным ставкам!



Основные условия ипотечного кредита в рамках акции:

Срок до 25 лет

Ставки 9,99% — 10,99% в зависимости от объекта недвижимости

Первоначальный взнос клиента от 20 до 90% от суммы недвижимости.