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Залоговая недвижимость от Банка Акцепт на специальных условиях

7 апреля 2017, 11:16
Залоговая недвижимость от Банка Акцепт на специальных условиях

С 7 апреля Банк Акцепт проводит акцию по продаже в ипотеку объектов недвижимости, находящихся в собственности банка, по сниженным ставкам!

Основные условия ипотечного кредита в рамках акции:
Срок до 25 лет
Ставки 9,99% — 10,99% в зависимости от объекта недвижимости
Первоначальный взнос клиента от 20 до 90% от суммы недвижимости.

Выбрать объект можно на сайте банка в разделе «Реализация имущества» на странице Акция «Залоговая недвижимость Банка Акцепт на специальных условиях»


*Полная стоимость кредита зависит от срока и суммы. Полную информацию о наличии дополнительных условий, а также о сумме и сроков кредита можно получить на официальном сайте или у сотрудников банка. АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567

Источник: ИА «Город55»
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