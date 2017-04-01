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Смертельное ДТП под Омском, иномарка вылетела с дороги и перевернулась

1 апреля 2017, 13:17
Происшествие на автодороге Омск-Тара.

Накануне около 17:40 часов сообщение о ДТП на автодороге Омск-Тара поступило в дежурную часть ГИБДД.

Предварительно установлено: мужчина 1957 года рождения, управлявший автомобилем Mitsubishi Pajero, в районе 49-го километра автодороги Омск-Тара допустил опрокидывание транспортного средства в правый по ходу движения кювет.

В результате данного ДТП водитель внедорожника доставлен в больницу, его пассажир, мужчина 1953 года рождения, скончался от полученных травм.

В ходе дальнейшей проверки сотрудники полиции установят все причины и обстоятельства случившегося происшествия.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: vk.com/aomsk




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