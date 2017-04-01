Омские борцы завоевали золото в Красноярске

Уже много лет мемориал Солопова проводится на коврах красноярской Академии борьбы. Президент академии Дмитрий Миндиашвили поделился воспоминаниями о своем тренере: «Анатолий Алексеевич был легендой спорта того времени, а для нас, молодых, он был кумиром. Я пришёл к нему заниматься в 1956 году. Через год стал чемпионом края по греко-римской борьбе и впоследствии несколько раз повторил этот результат. Позже я перенес технику, которой научился у Солопова, на вольную борьбу. Та бросковая, разнообразная, результативная техника борьбы, которая сейчас отличает красноярскую борцовскую школу – это плод моих тренировок под руководством Анатолия Алексеевича. Если бы я в свое время не встретил Солопова, даже не знаю, что бы из меня получилось. Я ему очень благодарен».