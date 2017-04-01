Омские борцы завоевали золото в Красноярске

29 марта 2017 года в Красноярске прошел XXV открытый городской турнир по греко-римской борьбе среди юношей 12-13 лет, посвященный памяти заслуженного тренера России Анатолия Алексеевича Солопова.
Престижные соревнования собрали 220 юных спортсменов из Красноярского и Алтайского краев, Иркутской, Томской, Омской и Кемеровской областей и республики Хакасия. Оба омских спортсмена, принявшие участие в состязаниях, покорили высшую ступеньку пьедестала. В весовой категории до 35 кг победителем соревнований стал Александр Маер из Марьяновки, в весовой категории до 46 кг – Александр Крикуха, воспитанник ДЮСШ им. Ю.А. Крикухи.
Уже много лет мемориал Солопова проводится на коврах красноярской Академии борьбы. Президент академии Дмитрий Миндиашвили поделился воспоминаниями о своем тренере: «Анатолий Алексеевич был легендой спорта того времени, а для нас, молодых, он был кумиром. Я пришёл к нему заниматься в 1956 году. Через год стал чемпионом края по греко-римской борьбе и впоследствии несколько раз повторил этот результат. Позже я перенес технику, которой научился у Солопова, на вольную борьбу. Та бросковая, разнообразная, результативная техника борьбы, которая сейчас отличает красноярскую борцовскую школу – это плод моих тренировок под руководством Анатолия Алексеевича. Если бы я в свое время не встретил Солопова, даже не знаю, что бы из меня получилось. Я ему очень благодарен».
Необходимо отметить, что во время торжественной церемонии открытия соревнований прошло чествование красноярских спортсменов Мингияна Семенова и Адлана Акиева – триумфаторов Кубка мира-2017 по греко-римской борьбе, который прошел в марте в иранском Абадане.
Источник: пресс-служба Федерации спортивной борьбы Омской области