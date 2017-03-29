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В 2017 году приватизируют 25 омских дорожных предприятий

29 марта 2017, 10:17
Минимущества готовит документы.

В Омском регионе готовится приватизация 25 дорожно-ремонтных предприятий, сообщает пресс-служба Минимущества. Приватизация будет выполнена в форме акционирования государственных предприятий.

В план приватизации на 2017 год включены дорожные ремонтно-строительные управления: Азовское , Большереченское, Большеуковское, Горьковское, Знаменское, Колосовское, Кормиловское, Крутинское, Любинское, Называевское. Всего 25 ДРСУ, работающих в муниципальнах районах области.

По словам министра имущественных отношений региона Бориса Смольникова, сейчас на предприятиях идет инвентаризация и подготовка бухгалтерских документов. Акты об условиях приватизации будут приняты в 2017 году по отдельному графику.

Отмечается, что приватизация дорожных предприятий пройдет с сохранением 100% участия Омской области.

Напомним, что в минувшем году в Омской области акционировано с участием региона шесть ДРСУ: «Омскаавтодор», ДРСУ №2, ДРСУ №3, ДРСУ №5, ДРСУ №6 и Тюкалинское ДРСУ. Норматив отчислений дивидендов в бюджет региона в два раза выше отчисления части чистой прибыли государственных дорожных предприятий.

Фото: omskportal.ru

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