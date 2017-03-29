В 2017 году приватизируют 25 омских дорожных предприятий

Напомним, что в минувшем году в Омской области акционировано с участием региона шесть ДРСУ: «Омскаавтодор», ДРСУ №2, ДРСУ №3, ДРСУ №5, ДРСУ №6 и Тюкалинское ДРСУ. Норматив отчислений дивидендов в бюджет региона в два раза выше отчисления части чистой прибыли государственных дорожных предприятий.