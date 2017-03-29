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Путин увеличил численность вооруженных сил России до 1,9 млн

29 марта 2017, 17:07
Указ президента страны.

Предельная численность военнослужащих вооруженных сил РФ увеличена. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

С 1 января 2017 года численность вооруженных сил была установлена на отметке в 1 миллион 897 тысяч 694 человека, с июля 2017 года этот показатель составит 1 миллион 903 тысячи 51 человек. Штатная численность военнослужащих установлена на уровне 1 миллиона 13 тысяч 628 человек.

Указ вступил в силу 28 марта. Служат в российской армии как кадровые военные, так и гражданский персонал, выполняющий по большей части вспомогательные функции.


Фото: kremlin.ru

#Новости#Оружие#Общество
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