Путин увеличил численность вооруженных сил России до 1,9 млн

С 1 января 2017 года численность вооруженных сил была установлена на отметке в 1 миллион 897 тысяч 694 человека, с июля 2017 года этот показатель составит 1 миллион 903 тысячи 51 человек. Штатная численность военнослужащих установлена на уровне 1 миллиона 13 тысяч 628 человек.