В 2017 году Землю ждет климатическая катастрофа – ученые

Доклад об этом опубликован на сайте
«Климатический ад» будет сопровождаться небывалыми климатическими аномалиями, которые с течением времени будут только усиливаться. Речь идет об ураганах, лесных пожарах, засухе и прочих масштабных неприятностях.
В отчете также говорится, что прошлый, 2016-й, год стал самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Средняя годовая температура на 1,1°C превысила предыдущий максимум, установленный в 2015 году. Причем, такие рекорды фиксируются ежегодно, начиная с 2001 года.
Климатическая аномалия объединяет в себе сразу несколько глобальных механизмов, начиная с увеличения в атмосфере количества углекислого газа, и заканчивая ростом уровня моря из-за таяния льдов в Арктике и Антарктике, что приводит к сдвигу океанической и атмосферной циркуляции. И всё это происходит из-за активного воздействия на климат человеческой жизнедеятельности.
Кроме повышения уровня океанов, идет еще и нагрев морской воды. Эксперты WMO называют нынешнее состояние климата «неизведанной территорией».
Из-за запуска аномальных климатических механизмов в разных частях Земли наблюдаются необычные температурные режимы. В Северной Америке и Австралии становится жарче, чем обычно, а в районе Аравийского полуострова и Северной Африки заметно холоднее.