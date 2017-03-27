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В 2017 году Землю ждет климатическая катастрофа – ученые

27 марта 2017, 18:34
Глобальное изменение климата.

Доклад об этом опубликован на сайте WMO.int Всемирной метеорологической организации. О глобальных климатических изменениях стало известно накануне Всемирного метеорологического дня 2017 года. Ученые ВМО в сотрудничестве с ООН предупредили, что изменения климата приобрели катастрофический характер. Земляне должны быть готовы ощутить это уже в 2017 году.


«Климатический ад» будет сопровождаться небывалыми климатическими аномалиями, которые с течением времени будут только усиливаться. Речь идет об ураганах, лесных пожарах, засухе и прочих масштабных неприятностях.

В отчете также говорится, что прошлый, 2016-й, год стал самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Средняя годовая температура на 1,1°C превысила предыдущий максимум, установленный в 2015 году. Причем, такие рекорды фиксируются ежегодно, начиная с 2001 года.

Климатическая аномалия объединяет в себе сразу несколько глобальных механизмов, начиная с увеличения в атмосфере количества углекислого газа, и заканчивая ростом уровня моря из-за таяния льдов в Арктике и Антарктике, что приводит к сдвигу океанической и атмосферной циркуляции. И всё это происходит из-за активного воздействия на климат человеческой жизнедеятельности.

Кроме повышения уровня океанов, идет еще и нагрев морской воды. Эксперты WMO называют нынешнее состояние климата «неизведанной территорией».

Из-за запуска аномальных климатических механизмов в разных частях Земли наблюдаются необычные температурные режимы. В Северной Америке и Австралии становится жарче, чем обычно, а в районе Аравийского полуострова и Северной Африки заметно холоднее.



#Новости#Погода#Технологии#Наука
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