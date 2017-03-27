В 2017 году Землю ждет климатическая катастрофа – ученые

Климатическая аномалия объединяет в себе сразу несколько глобальных механизмов, начиная с увеличения в атмосфере количества углекислого газа, и заканчивая ростом уровня моря из-за таяния льдов в Арктике и Антарктике, что приводит к сдвигу океанической и атмосферной циркуляции. И всё это происходит из-за активного воздействия на климат человеческой жизнедеятельности.