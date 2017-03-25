Нетрезвый водитель автобуса устроил ДТП в центре Омска

В обоих транспортных средствах находились пассажиры, никто из которых не пострадал.



Сотрудники ГИБДД обратили внимание на поведение водителя ПАЗ, дававшее повод полагать, что он находится в нетрезвом состоянии, но мужчина от прохождения медицинского освидетельствования отказался, пояснив, что употребил спиртное после ДТП. В отношении него возбуждено административное делопроизводство по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, санкция которой предусматривает лишение прав управление автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет, а также выплату штрафа в размере 30 тысяч рублей.