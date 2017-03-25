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Нетрезвый водитель автобуса устроил ДТП в центре Омска

25 марта 2017, 11:23
В транспорте были пассажиры.

Накануне в центре Омска на улице Красный путь в районе дома №111 водитель автобуса ПАЗ (маршрут №73), мужчина 1982 года рождения, при заезде в остановочный карман допустил столкновение с автобусом ПАЗ, движущемуся по маршруту №20.

В обоих транспортных средствах находились пассажиры, никто из которых не пострадал.

Сотрудники ГИБДД обратили внимание на поведение водителя ПАЗ, дававшее повод полагать, что он находится в нетрезвом состоянии, но мужчина от прохождения медицинского освидетельствования отказался, пояснив, что употребил спиртное после ДТП. В отношении него возбуждено административное делопроизводство по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, санкция которой предусматривает лишение прав управление автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет, а также выплату штрафа в размере 30 тысяч рублей.

В настоящее время устанавливаются окончательные причины и обстоятельства случившегося ДТП.


Фото: иллюстрация

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