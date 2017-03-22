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Отставку губернатора Назарова связали с химической атакой на Омск

22 марта 2017, 15:39
Есть ли связь…

Ранее, напомним, редакция портала получила сразу из двух источников предварительную информацию о возможной отставке омского губернатора Назарова.

Первый источник был близок к администрации Кремля, вторым стал политолог Евгений Минченко, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Г-н Минченко опубликовал свое экспертное мнение на канале «Politburo 2.0» в Telegram. Наш регион попал в тройку регионов-кандидатов, где также в ближайшее время может состояться отставка первых лиц.

Далее пошла реакция со стороны других политологов. Часть из них посчитали, что почвы для подобной информации нет, губернатор-де работает эффективно, «не гоните волну».

Но есть и другое мнение, почти конспирологическое. Политолог Сергей Старовойтов на своей странице facebook.com/starovoytov.org неожиданно соединил «отставку Назарова» с «газовой атакой на Омск».

«В Омске вторую (или даже третью) неделю подряд город травят химическими выбросами. Виновника ищут все, но он неуловим…» И далее политолог делает совсем уж сенсационное предположение: что за всей этой газовой завесой стоит «некая группа, которая имеет возможность "стравливать давление" в газовой системе города, совершает по ночам эти диверсии. Результат – все недовольны губернатором, горожане требуют правды и грозят митингами, политолог Минченко откровенно пророчит омскому губернатору отставку… В Москве раздражаются все больше...»

И что же губернатор Назаров? Во вторник, 21 марта, он заявляет следующее: что за 2 дня найдет виновника этого «газового беспредела». За 2 дня – это до пятницы, 24 марта. И что будет, если не найдет? Или слово уже воробей?

А что же омичи? Пока политики и надзорные органы выясняют «кто и как» горожане наблюдают над Омском совсем уж жутковатую картину.

#Новости#Политика#Фотофакты#Общество#Город
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