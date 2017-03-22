Отставку губернатора Назарова связали с химической атакой на Омск

Ранее, напомним, редакция портала получила сразу из двух источников предварительную информацию о возможной
Первый источник был близок к администрации Кремля, вторым стал политолог Евгений Минченко, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Г-н Минченко опубликовал свое экспертное мнение на канале «Politburo 2.0» в Telegram. Наш регион попал в тройку регионов-кандидатов, где также в ближайшее время может состояться отставка первых лиц.
Далее пошла реакция со стороны других политологов. Часть из них посчитали, что почвы для подобной информации нет, губернатор-де работает эффективно, «не гоните волну».
Но есть и другое мнение, почти конспирологическое. Политолог Сергей Старовойтов на своей странице
«В Омске вторую (или даже третью) неделю подряд город травят химическими выбросами. Виновника ищут все, но он неуловим…» И далее политолог делает совсем уж сенсационное предположение: что за всей этой газовой завесой стоит «некая группа, которая имеет возможность "стравливать давление" в газовой системе города, совершает по ночам эти диверсии. Результат – все недовольны губернатором, горожане требуют правды и грозят митингами, политолог Минченко откровенно пророчит омскому губернатору отставку… В Москве раздражаются все больше...»
И что же губернатор Назаров? Во вторник, 21 марта, он заявляет следующее: что
А что же омичи? Пока политики и надзорные органы выясняют «кто и как» горожане наблюдают над Омском совсем уж