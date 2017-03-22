Отставку губернатора Назарова связали с химической атакой на Омск

«В Омске вторую (или даже третью) неделю подряд город травят химическими выбросами. Виновника ищут все, но он неуловим…» И далее политолог делает совсем уж сенсационное предположение: что за всей этой газовой завесой стоит «некая группа, которая имеет возможность "стравливать давление" в газовой системе города, совершает по ночам эти диверсии. Результат – все недовольны губернатором, горожане требуют правды и грозят митингами, политолог Минченко откровенно пророчит омскому губернатору отставку… В Москве раздражаются все больше...»