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Тройное ДТП в Омске: лобовой удар, таран с грузовиком и сгоревшее авто

21 марта 2017, 19:01
Сообщение очевидцев.

О серьезной аварии, которая случилась сегодня в обеденные часы у Фрунзенского моста, сообщили пользователи социальных сетей.

По предварительным данным, столкнулись три автомобиля. Кроме этого, очевидцы утверждают, что после столкновения одно из транспортных средств загорелось. Открытый огонь из-под капота Субару удалось потушить автовладельцам, которые проезжали мимо, до прибытия спасателей. Сведений о пострадавших нет.



Подробности автопроисшествия порталу Gorod55.ru сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Омской области:

«Сообщение о ДТП в Центральном округе поступило в дежурную часть Госавтоинспекции сегодня в 12:25. На место происшествия незамедлительно выехали оперативно-следственная группа и медики. Предварительно установлено: водитель автомобиля марки Daewoo Espero, мужчина 1967 года рождения, двигаясь по улице Жукова со стороны улицы Фрунзе, в районе пересечения с улицей Омская, выехал на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, где столкнулся с автомобилем Subaru Legasy, который затем допустил столкновение с грузовым автомобилем HINO. После этого автомобиль Subaru Legasy загорелся. Возгорание автотранспортного средства ликвидировали сами участники происшествия. Итог ДТП: водитель Subaru Legasy, молодой человек 1994 года рождения. И его пассажир, возраст которого устанавливается, обратились за помощью к медицинским работникам. По данному факту назначена и проводится проверка для установления все причин и обстоятельств происшествия».

Фото: vk.com/regik55

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