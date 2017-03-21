Тройное ДТП в Омске: лобовой удар, таран с грузовиком и сгоревшее авто

«Сообщение о ДТП в Центральном округе поступило в дежурную часть Госавтоинспекции сегодня в 12:25. На место происшествия незамедлительно выехали оперативно-следственная группа и медики. Предварительно установлено: водитель автомобиля марки Daewoo Espero, мужчина 1967 года рождения, двигаясь по улице Жукова со стороны улицы Фрунзе, в районе пересечения с улицей Омская, выехал на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, где столкнулся с автомобилем Subaru Legasy, который затем допустил столкновение с грузовым автомобилем HINO. После этого автомобиль Subaru Legasy загорелся. Возгорание автотранспортного средства ликвидировали сами участники происшествия. Итог ДТП: водитель Subaru Legasy, молодой человек 1994 года рождения. И его пассажир, возраст которого устанавливается, обратились за помощью к медицинским работникам. По данному факту назначена и проводится проверка для установления все причин и обстоятельств происшествия».