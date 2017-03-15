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Хакеры слили в сеть интимные фото Эммы Уотсон 18+

15 марта 2017, 14:29
Накануне премьеры ее нового фильма.

В ночь на 15 марта неизвестные опубликовали интимные снимки актрисы Эммы Уотсон, которая получила широкую известность благодаря роли Гермионы в серии фильмов о «Гарри Поттере».

Неизвестные слили в сеть более 100 фотографий Эммы Уотсон, на которых актриса примеряет разную одежду. Но опубликованные интимные снимки достаточно быстро удаляются. О краже личных фотографий актрисы сообщается на портале Reddit.


Кроме того, завтра, 16 марта, на российские экраны выйдет новый фильм с участием Эммы Уотсон «Красавица и чудовище», мировая премьера прошла тремя неделями ранее, 23 февраля.



Фото: taringa.net

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