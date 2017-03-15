Хакеры слили в сеть интимные фото Эммы Уотсон 18+

В ночь на 15 марта неизвестные опубликовали интимные снимки актрисы Эммы Уотсон, которая получила широкую известность благодаря роли Гермионы в серии фильмов о «Гарри Поттере».
Неизвестные слили в сеть более 100 фотографий Эммы Уотсон, на которых актриса примеряет разную одежду. Но опубликованные интимные снимки достаточно быстро удаляются. О краже личных фотографий актрисы сообщается на портале Reddit.
Кроме того, завтра, 16 марта, на российские экраны выйдет новый фильм с участием Эммы Уотсон «Красавица и чудовище», мировая премьера прошла тремя неделями ранее, 23 февраля.
Фото: taringa.net