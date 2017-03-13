Назаров назвал 6 человек, которые отберут кандидатов на должность мэра

Губернатор Виктор Назаров определился со своим списком представителей в избирательную комиссию по отбору на должность мэра Омска, сообщил накануне
В список вошли: секретарь Общественной палаты региона Лидия Герасимова, управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Омской области Сергей Тодоров, художественный руководитель и главный дирижёр Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев, главврач «Клинического медико-хирургического центра» Вадим Бережной, глава Совета непарламентских партий региона Виктор Бобырь, паралимпиец Александр Кузюков.
Напомним, ранее 22 февраля Горсовет утвердил свой список из шести выборщиков мэра Омска. Теперь комиссия полностью сформирована и может приступать к работе.
Фото: omskportal.ru