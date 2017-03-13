Кампания по отбору кандидатов в мэры Омска стартует в Горсовете

Сегодня, 13 марта, в Горсовете состоится первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра Омска.
Напомним, 10 марта губернатор Виктор Назаров
А еще ранее, 22 февраля, Горсовет утвердил свой список выборщиков мэра Омска. В него вошли: от фракции ЛДПР Алексей Ложкин, от фракции «Справедливая Россия» Ирина Матвеенко, от фракции КПРФ Леонид Михайленко, от фракции «Единая Россия» и два почетных гражданина Омска Александр Новиков и Анатолий Якуш.
На сегодняшнем заседании конкурсной комиссии 12 выборщиков выберут секретаря комиссии и назначат дату старта конкурсного отбора на должность мэра. Ожидается, что нового мэра Омска изберут 19 апреля.