Кампания по отбору кандидатов в мэры Омска стартует в Горсовете

А еще ранее, 22 февраля, Горсовет утвердил свой список выборщиков мэра Омска. В него вошли: от фракции ЛДПР Алексей Ложкин, от фракции «Справедливая Россия» Ирина Матвеенко, от фракции КПРФ Леонид Михайленко, от фракции «Единая Россия» и два почетных гражданина Омска Александр Новиков и Анатолий Якуш.