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Кампания по отбору кандидатов в мэры Омска стартует в Горсовете

13 марта 2017, 15:01
Выборы мэра.

Сегодня, 13 марта, в Горсовете состоится первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра Омска.

Напомним, 10 марта губернатор Виктор Назаров назвал шесть своих представителей в избирательную комиссию - секретарь Общественной палаты региона Лидия Герасимова, управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Омской области Сергей Тодоров, художественный руководитель и главный дирижёр Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев, главврач «Клинического медико-хирургического центра» Вадим Бережной, глава Совета непарламентских партий региона Виктор Бобырь, паралимпиец Александр Кузюков.

А еще ранее, 22 февраля, Горсовет утвердил свой список выборщиков мэра Омска. В него вошли: от фракции ЛДПР Алексей Ложкин, от фракции «Справедливая Россия» Ирина Матвеенко, от фракции КПРФ Леонид Михайленко, от фракции «Единая Россия» и два почетных гражданина Омска Александр Новиков и Анатолий Якуш.

На сегодняшнем заседании конкурсной комиссии 12 выборщиков выберут секретаря комиссии и назначат дату старта конкурсного отбора на должность мэра. Ожидается, что нового мэра Омска изберут 19 апреля.

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