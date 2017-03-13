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Граждане, желающие стать мэром Омска, могут нести документы в Горсовет

13 марта 2017, 19:09
Дан старт избирательной кампании.

Сегодня, 13 марта, в Горсовете состоялось первое организационное заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра Омска.

Напомним, 10 марта губернатор Виктор Назаров назвал шестерых представителей в конкурсную комиссию, а еще ранее, 22 февраля, Горсовет утвердил свой список выборщиков мэра Омска.

Первым вопросом в повестке сегодняшнего заседания комиссии стало избрание председателя конкурсной комиссии. Большинством голосов им избран Сергей Тодоров, управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Омской области.
Вновь избранный глава конкурсной комиссии вынес на голосование вопрос о своем заместителе и проект решения о датах, месте и времени проведения трех этапов конкурсного отбора на должность мера Омска.

В итоге члены комиссии большинством голосов на должность заместителя председателя конкурсной комиссии избрали Лидию Герасимову, секретарь Общественой палаты Омской области.

Определены даты проведения конкурсных процедур. Первый этап – прием документов от кандидатов. Он начинается со дня опубликования решения комиссии, то есть с завтрашнего дня, до 4 апреля 2017 года включительно (адрес Омск, улица Думская, 1, каб. 102). Документы принимаются в рабочие дни.

Второй этап конкурса – регистрация кандидатов. Она пройдет на заседании комиссии 6 апреля 2017 года, в зале заседаний комитетов Горсовета. Присутствие кандидатов на втором этапе конкурса не является обязательным.
Третий этап конкурса - собеседования с зарегистрированными кандидатами. Они пройдут на заседании комиссии 14 апреля 2017 года. Присутствие кандидатов на собеседовании является обязательным. Кандидат не явившийся на собеседование, считается не прошедшим конкурс.

Следующее заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра Омска состоится 6 апреля 2017 года.

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