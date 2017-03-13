Граждане, желающие стать мэром Омска, могут нести документы в Горсовет

Второй этап конкурса – регистрация кандидатов. Она пройдет на заседании комиссии 6 апреля 2017 года, в зале заседаний комитетов Горсовета. Присутствие кандидатов на втором этапе конкурса не является обязательным.

Третий этап конкурса - собеседования с зарегистрированными кандидатами. Они пройдут на заседании комиссии 14 апреля 2017 года. Присутствие кандидатов на собеседовании является обязательным. Кандидат не явившийся на собеседование, считается не прошедшим конкурс.