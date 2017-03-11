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Авангард, оставшись без своих лидеров, вновь проиграл Ак Барсу

11 марта 2017, 20:00
Счет в серии 2-0.

Сегодня, 11 марта, прошла вторая встреча «Авангарда» и казанского «Ак Барс» на «Арене Омск» в рамках 1/4 Кубка Гагарина. В состав «ястребов» не попали сразу два лидера команды – форвард Александр Пережогин и защитник Никита Никитин.

«Ястребы», уступившие в первом матче серии, были настроены на борьбу и нацелены на победу. Об этом свидетельствуют статистические показатели, к концу матча на счету хоккеистов «Авангарда» было 53 броска (24 в створ) и 15 силовых приемов против 32 бросков (14 в створ) и 2 силовых приемов казанцев.

Тем не менее, исход матча определяют лишь заброшенные шайбы, а у «Авангарда» распечатать ворота гостей никак не удавалось. Счет в матче был открыт лишь на 57-й минуте, гол забил Федор Малыхин, выведший «Ак Барс» вперед при игре в большинстве. За 40 секунд до финальной сирены Михал Йордан забросил в пустые ворота «ястребов» еще один гол.

Таким образом, «Ак Барс» повел в серии с «Авангардом» со счетом 2-0. Следующие матчи состоятся 13 и 15 марта в Казани.

Фото: hawk.ru

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