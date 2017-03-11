Авангард, оставшись без своих лидеров, вновь проиграл Ак Барсу

Тем не менее, исход матча определяют лишь заброшенные шайбы, а у «Авангарда» распечатать ворота гостей никак не удавалось. Счет в матче был открыт лишь на 57-й минуте, гол забил Федор Малыхин, выведший «Ак Барс» вперед при игре в большинстве. За 40 секунд до финальной сирены Михал Йордан забросил в пустые ворота «ястребов» еще один гол.