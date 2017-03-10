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Тело ранее пропавшего подростка найдено в Омске

10 марта 2017, 12:21
Устанавливаются причины смерти.

Полицией найдено тело 17-летнего жителя Октябрьского округа Омска, который 6 марта 2017 года ушел из дома на улице 20 лет РККА.

Накануне вечером тело молодого человека удалось обнаружить в квартире на улице 8-я Линия. Видимых телесных повреждений нет. Причины смерти несовершеннолетнего омича устанавливаются.

На розыск несовершеннолетнего был ориентирован весь личный состав омской полиции, информация с фотографиями и приметами была направлена во всех органы внутренних дел региона. Осуществлялся опрос родственников и знакомых молодого человека 2000 года рождения.


По материалам пресс-службы УМВД РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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