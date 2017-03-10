Кто испортил воздух в Омске

Проверка соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха на территории Омска организована также Омской межрайонной природоохранной прокуратурой, по жалобам омичей на запах газа в Кировском и Советском округах. Отмечается, что в ведомстве в том числе контролируют проверку по факту выбросов в атмосферу 16 февраля этого года. О результатах проверки сообщат позднее.