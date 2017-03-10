Кто испортил воздух в Омске

Городская прокуратура пресекла правонарушения в сфере охраны атмосферного воздуха. В деятельности предприятия ООО «СибДор», ремонтирующего автомобильные дороги Омска, выявлено нарушение законодательства об охране окружающей среды.
Установлено, что в «СибДор» использовалась пылегазоулавливающая установка, не зарегистрированная в управлении Росприроднадзора по Омской области. Проверка работы прибора на соответствие проектным параметрам не проводилась. Также на предприятии с 2013 года не проводился лабораторный контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской обоасти.
По инициативе прокуратуры региональный Росприроднадзор привлек ООО «СибДор» к ответственности по статье 8.1 Административного кодекса РФ. Должностное лицо организации оштрафуют за нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению».
Директору ООО «СибДор» внесено представление, согласно которому необходимо принять меры к устранению выявленных нарушений. Нарушения на предприятии выявлены в рамках плановой проверки в декабре 2016 года, по данным КВ со ссылкой на старшего помощника прокурора Омской области Татьяну Булихову.
Проверка соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха на территории Омска организована также Омской межрайонной природоохранной прокуратурой, по жалобам омичей на запах газа в Кировском и Советском округах. Отмечается, что в ведомстве в том числе контролируют проверку по факту выбросов в атмосферу 16 февраля этого года. О результатах проверки сообщат позднее.
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