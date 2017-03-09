Нефтяников оштрафовали за самовольные работы в Омском регионе

По факту нарушения компания привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 8.6 КоАП РФ. Назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, административной ответственности привлечен начальник земельно-имущественного отдела общества, в виде штрафа – 5 тысяч рублей.