Нефтяников оштрафовали за самовольные работы в Омском регионе

Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Омской области провело административное расследование в отношении АО «Транснефть – Западная Сибирь».
Выяснено, что в Черлаксом районе в сельском поселении Солянское компания самовольно произвела работы по снятию и перемещению плодородной почвы на участке сельхозназначения.
В итоге из сельхозоборота выведено 0,0021 га земельного участка. АО «Транснефть – Западная Сибирь» не предоставила документы, разрешающие выполнение земельных работ.
По факту нарушения компания привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 8.6 КоАП РФ. Назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, административной ответственности привлечен начальник земельно-имущественного отдела общества, в виде штрафа – 5 тысяч рублей.
Стоит отметить, что постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.
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