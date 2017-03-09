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Нефтяников оштрафовали за самовольные работы в Омском регионе

9 марта 2017, 11:19
Наказание может быть обжаловано.

Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Омской области провело административное расследование в отношении АО «Транснефть – Западная Сибирь».

Выяснено, что в Черлаксом районе в сельском поселении Солянское компания самовольно произвела работы по снятию и перемещению плодородной почвы на участке сельхозназначения.

В итоге из сельхозоборота выведено 0,0021 га земельного участка. АО «Транснефть – Западная Сибирь» не предоставила документы, разрешающие выполнение земельных работ.

По факту нарушения компания привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 8.6 КоАП РФ. Назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, административной ответственности привлечен начальник земельно-имущественного отдела общества, в виде штрафа – 5 тысяч рублей.

Стоит отметить, что постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Фото: иллюстрация

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