У 35-летнего омича забрали особняк из-за огромных долгов Сбербанку

Ранее: 35-летний омич Алексей С. в 2014 году в Сбербанке получил кредит в размере 6903000 рублей, залогом которого выступил объект недвижимости в Саргатке, а именно особняк площадью 700 квадратных метров. Установлено, что кредитор не производил должным образом выплат по кредитному договору. Урегулировать в добровольном порядке этот вопрос омич не предпринял никаких попыток. Тогда представительство банка обратилось в суд для взыскания залогового имущества. В конце декабря прошлого года данное требование поступило на исполнение в Саргатский отдел судебных приставов.