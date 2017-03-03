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У 35-летнего омича забрали особняк из-за огромных долгов Сбербанку

3 марта 2017, 16:32
Инициатива судебных приставов.

В Саргатском районе судебные приставы наложили арест на особняк площадью 700 квадратных метров за многомиллионный долг хозяина перед банковским учреждением. Все необходимые документы для реализации жилого помещения в счет долга готовы, сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.

Ранее: 35-летний омич Алексей С. в 2014 году в Сбербанке получил кредит в размере 6903000 рублей, залогом которого выступил объект недвижимости в Саргатке, а именно особняк площадью 700 квадратных метров. Установлено, что кредитор не производил должным образом выплат по кредитному договору. Урегулировать в добровольном порядке этот вопрос омич не предпринял никаких попыток. Тогда представительство банка обратилось в суд для взыскания залогового имущества. В конце декабря прошлого года данное требование поступило на исполнение в Саргатский отдел судебных приставов.

Все попытки теперь уже со стороны приставов разрешить конфликт мирным путем тоже не увенчались успехом: мужчина не отвечал на телефонные звонки, по месту прописки не проживал.


В связи с этим, было принято решение об аресте имущества, находящегося в залоге у банковской организации. В настоящее время вынесено постановление об обращении взыскания на особняк в Саргатке, все необходимые документы для его реализации готовы.

Фото: иллюстрация

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