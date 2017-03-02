Звезда Гарри Поттера Эмма Уотсон показала грудь в новой фотосессии

26-летняя звезда британского кино Эмма Шарлотта Дьюерре Уотсон или просто Эмма Уотсон решила подогреть ажиотаж вокруг нового фильма с ее участием «Красавица и чудовище» откровенной публикацией на страницах журнала Vanity Fair.
Здесь экс-Гермиона Грейнджер предстала уже в совершенно взрослом амплуа женщины вамп со слегка оголенной грудью. На одном из снимков девушка присутствует в кадре без нижнего белья, прикрываясь лишь белой кружевной накидкой.
Как сообщает The Independent, кроме фотосессии актриса дала журналу Vanity Fair интервью, в котором в частности поговорила о своей личной жизни, заявив, что она (личная жизнь) «не абстрактная идея». Эмма Уотсон готова приоткрыть некоторые тайны для того, чтобы за ней и за ее парнем не бегали папарацци.
Напомним, новый фильм с участием Эммы Уотсон Красавица и чудовище (Beauty and the Beast) стартует в российском прокате уже через две недели, 16 марта.