Звезда Гарри Поттера Эмма Уотсон показала грудь в новой фотосессии

Как сообщает The Independent, кроме фотосессии актриса дала журналу Vanity Fair интервью, в котором в частности поговорила о своей личной жизни, заявив, что она (личная жизнь) «не абстрактная идея». Эмма Уотсон готова приоткрыть некоторые тайны для того, чтобы за ней и за ее парнем не бегали папарацци.