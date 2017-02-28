Нарушение норм Конституции усмотрели в новой форме выборов мэра Омска

По мнению общественника, нынешняя конкурсная комиссия, фактически является избирательной. «Конкурсная комиссия выбирает кандидатов административным методом. Шесть представителей губернатора, два почетных гражданина города Омска и четыре представителя Горсовета. Эти товарищи не имеют полномочий на выбор кандидатов. Фактически они осуществляют выбор, предварительный. В данном случае получаются двухтуровые выборы. Вначале выбирает конкурсная комиссия, потом депутаты Горсовета», - сказал общественник. Добавив, что «в соответствии с Конституцией запрещается влияние государственной власти на органы местного самоуправления, а получается, что административным методом представители губернатора будут отбирать кандидатов в мэры».