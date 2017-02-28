Нарушение норм Конституции усмотрели в новой форме выборов мэра Омска

Омский общественник Валентин Кузнецов не согласен с новым порядком выборов омского мэра. 21 февраля он подал в суд иск, в котором просит признать не действующим решение Горсовета об утверждении порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на пост мэра. Кроме того, просит признать необходимым Горсовету разработать новое положение о выборах.
По мнению общественника, нынешняя конкурсная комиссия, фактически является избирательной. «Конкурсная комиссия выбирает кандидатов административным методом. Шесть представителей губернатора, два почетных гражданина города Омска и четыре представителя Горсовета. Эти товарищи не имеют полномочий на выбор кандидатов. Фактически они осуществляют выбор, предварительный. В данном случае получаются двухтуровые выборы. Вначале выбирает конкурсная комиссия, потом депутаты Горсовета», - сказал общественник. Добавив, что «в соответствии с Конституцией запрещается влияние государственной власти на органы местного самоуправления, а получается, что административным методом представители губернатора будут отбирать кандидатов в мэры».
Между тем, есть и другое мнение: что модель выборов, утвержденная депутатами Горсовета, вполне нормальная и работоспособная. К примеру, омский политолог Инна Ветренко не считает, что это какая-то не демократичная система. По ее словам, говорить, что у нас отменили выборы мэра – не правильно.
«Это отмена прямых выборов. Но выборы все-таки присутствуют. Почему? Потому что конкурсная комиссия формируется из числа депутатов Горсовета, это наши избранники. Именно депутаты Омского Горсовета будут непосредственно голосовать, выбирать, кто из отобранных конкурсной комиссией кандидатов, будет способен стать главой города. Это тоже наши избранники. В некоторой степени мы укрепили позиции, статус представительного органа власти», - заметила Инна Ветренко.
Дата слушания по иску Валентина Кузнецова судом пока не назначена. По словам общественника, если суд ему откажет, то он обжалует решение по выборам, как грубейшее нарушение Конституции.
Фото: иллюстрация