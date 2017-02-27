Ураганный ветер в Омске сбивает с ног пешеходов

Город завален снегом, ночью шел дождь. В результате, на неочищенных тротуарах сегодня, 27 февраля, поверх (местами) полуметрового слоя снега образовалась плотная ледяная корка, которая в настоящее время «полируется» сильным ветром.
Очевидцы сообщают порталу, что в настоящее время в районах, близких к Иртышу, порывы ветра напоминают по силе ураганные:
«Очень сильный ветер, людей сбивает с ног! Надо держаться. На тротуарах сильнейший гололед. Город вообще не чистят!!! Люди боятся ходить! Пускай муниципалитет делает свою работу – или штрафует ответственных, или чистит сам!»
Напомним, согласно прогнозу ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» сегодня в Омском регионе наблюдается преимущественно теплая погода с температурой воздуха днем -1...+4, ветер южный, юго-западный 12-17 м/с, в отдельных районах порывы 18-23 м/с.
Возможен дождь, мокрый снег, снег, местами гололедные явления. Далее – 28 февраля и 1 марта – произойдет небольшое похолодание до -3...-8.Ожидается снег.
Верхнее фото: иллюстрация
Фото тротуаров Омска: неочищенные подходы к Фрунзенскому мосту – гребень вместо тротуара