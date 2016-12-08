Из горящего дома в Омске спасены мать с ребенком

Одним из тех, кто прибыл на место пожара в жилом доме, оказался сотрудник 1-й пожарной части управления №51 - Михаил Бендюков. Омич рассказал, что вместе с другом Вадимом Махневым они заметили горевший дом. Подбежав ближе, обнаружили, что горят крыши двух частных домов. Сразу же было принято решение проникнуть вовнутрь жилых помещений, чтобы удостовериться, что там никого нет. В первом задымленном доме никого не оказалось. Попасть во второй дом уже не было возможности, потому что горела веранда. Товарищи, разбив окно, залезли внутрь дома. Там они отыскали окруженных огнем мать с двумя детьми. Одного, шестилетнего, ребенка они вытащили наружу, второй ребенок 14-ти лет вышел самостоятельно.