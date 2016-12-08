Бюджет Омска: 78 млн забрать у КТОС, 150 млн отдать на тротуары

«Десять миллионов у них останется. Я оставил на каждый КТОС по 10 тысяч ежемесячно. Более того, есть 25 млн. рублей грантов, которые на 90% выигрывают КТОСы»,- уточнил Ивченко. Предложение коммуниста не нашло поддержки у депутатского корпуса.