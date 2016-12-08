Бюджет Омска: 78 млн забрать у КТОС, 150 млн отдать на тротуары

Сегодня на комитете Горсовета по финансово-бюджетным вопросам депутаты рассматривали поправки в проект бюджета на 2017 год.
Первая поправка от группы депутатов о выделении в бюджете средств на благоустройство межквартальных проездов, тротуаров и освещение. Напомним, этот вопрос ранее обсуждался на заседании экономического комитета и тогда рабочая группа предложила мэрии за счет сокращения расходов профинансировать благоустройство в размере 150 млн. рублей. Мэрия учла рекомендации депутатов.
«Я предлагаю эти три строки в бюджете назвать программой создания комфортной городской среды», - подвел итог Юрий Федотов. Большинством голосов депутаты приняли поправку.
Следующая поправка касалась сокращения расходов. Предполагается, что сэкономленные средства пойдут как раз на финансирование первой поправки. Предложено урезать расходы по девяти пунктам, в том числе уменьшить затраты на СМИ, социальную поддержку граждан, развитие общественных отношений.
Бурное обсуждения вызвало предложение о сокращении расходов на КТОСы, представленное Иваном Ивченко. Депутат предложил лишить территориальное самоуправление 78 млн. рублей.
«Десять миллионов у них останется. Я оставил на каждый КТОС по 10 тысяч ежемесячно. Более того, есть 25 млн. рублей грантов, которые на 90% выигрывают КТОСы»,- уточнил Ивченко. Предложение коммуниста не нашло поддержки у депутатского корпуса.
Также были отклонены поправки мэрии, в связи с тем, что депутаты не успели с ними ознакомиться.
В итоге финансово-бюджетный комитет выдал рекомендацию Горсовету - принять бюджет во втором чтении. Очередное заседание Горсовета по бюджету состоится на следующей неделе.