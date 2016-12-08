8-летняя девочка провалилась в колодец, скрытый снегом

В Полтавке по дорогу в школу 8-летняя девочка упала в колодец с ледяной водой. Спасла второклассницу случайная прохожая.
Как рассказала второклассница "
Отец ребенка рассказывает, что девочка висела по колено в воде, неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не та женщина, которую сейчас разыскивают родители второклассницы, чтобы поблагодарить за спасение их ребенка. Отмечается, что крышка колодца, куда упал ребенок, является не чугунной и легко сдвигается с места.
Накануне происшествия в Полтавке прошел сильный снег. В связи с этим рано утром, когда на улице еще было темно, 8-летний ребенок мог просто не заметить открытого колодца.
Семья девочки написала заявление в полицию, сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося происшествия.
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