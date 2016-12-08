8-летняя девочка провалилась в колодец, скрытый снегом

Отец ребенка рассказывает, что девочка висела по колено в воде, неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не та женщина, которую сейчас разыскивают родители второклассницы, чтобы поблагодарить за спасение их ребенка. Отмечается, что крышка колодца, куда упал ребенок, является не чугунной и легко сдвигается с места.