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8-летняя девочка провалилась в колодец, скрытый снегом

8 декабря 2016, 13:17
Происшествие в Полтавке.

В Полтавке по дорогу в школу 8-летняя девочка упала в колодец с ледяной водой. Спасла второклассницу случайная прохожая.

Как рассказала второклассница "12 Каналу", в тот день был сильный ветер, девочка повернулась спиной, а после упала в колодец. Крики ребенка услышала женщина, которая и помогла ей выбраться.

Отец ребенка рассказывает, что девочка висела по колено в воде, неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не та женщина, которую сейчас разыскивают родители второклассницы, чтобы поблагодарить за спасение их ребенка. Отмечается, что крышка колодца, куда упал ребенок, является не чугунной и легко сдвигается с места.

Накануне происшествия в Полтавке прошел сильный снег. В связи с этим рано утром, когда на улице еще было темно, 8-летний ребенок мог просто не заметить открытого колодца.

Семья девочки написала заявление в полицию, сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося происшествия.


Фото: иллюстрация

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