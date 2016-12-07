Век дальневосточной энергетики

Так, в 2003 году в эксплуатацию была введена крупнейшая электростанция в регионе — Бурейская ГЭС. Работы по строительству станции начались еще в 1976 году, а возведение основных сооружений стартовало в 1984 году. До 1988 года строительство шло по плану, однако в 1989 году было практически остановлено из-за резкого сокращения финансирования. Спустя десять лет РАО «ЕЭС России» сделало Бурейскую ГЭС приоритетным объектом финансирования. В результате торжественный пуск станции состоялся уже 9 июля 2003 года. В рамках церемонии президент России Владимир Путин нажал кнопку «Пуск» — как символическое включение ГЭС в энергосистему. В октябре 2009 года станция достигла своей проектной мощности и с тех пор вырабатывает 7100 млн кВт•ч в год.