Век дальневосточной энергетики

Posted 7 декабря 2016, 14:33
Published 7 декабря 2016, 14:33
Modified 23 февраля 2022, 11:54
Updated 23 февраля 2022, 11:54
Электричество царской эпохи
Зарождение электроэнергетики в России связанно с завершением промышленного переворота в конце 70-х — начале 80-х годов XIX века и началом модернизации экономики страны. Благодаря научным открытиям в области электричества, развитию электрической техники, электрификации объектов городской инфраструктуры и промышленных предприятий постепенно в стране стала зарождаться новая отрасль хозяйства — электроэнергетика. Первые электростанции начали появляться в Москве и Петербурге в 1880-х годах. Освещение получили Кремль в Москве и Зимний Дворец в Санкт-Петербурге.
Примерно в это же время первые небольшие электростанции начали появляться и на Дальнем Востоке. Первыми освещать свои объекты решили военные и промышленники. Для этого они использовали локомобили и простейшие генераторы, чьи мощности были слишком малы, чтобы обеспечить электричеством целый город.
В октябре 1906 года состоялся запуск первой на Дальнем Востоке городской электростанции в Хабаровске. Инициатором ее строительства стал владелец крупного завода «Арсенал» Симеон Ванков, собственноручно разработавший проект станции и заказавший из Германии оборудование. Мощность электростанции составила 120 кВт, и уже очень скоро она освещала дома и несколько улиц Хабаровска.
Во Владивостоке работы по строительству городской общественной электростанции начались только в начале 1911 года. В отличие от станции в Хабаровске мощность первого серьезного объекта электрогенерации в Приморье была 1350 кВт.
Договор на строительство электростанции был заключен с Владивостокским отделением русского общества «Всеобщая компания электричества». По проекту на станции были установлены два водотрубных паровых котла системы «Бобкок и Вилькокс» и два турбогенератора трехфазного тока мощностью 675 кВт каждый. Топливом для станции стал уголь Сучанского рудника.
Все необходимые испытания оборудования электрической станции и электрических сетей города были завершены к февралю 1912 года, а уже 18 февраля 1912 года Владивостокская городская электрическая станция общего пользования была пущена в постоянную эксплуатацию. К июню 1912 года станция обеспечивала энергией 1785 абонентов Владивостока и 1200 уличных фонарей.
Эпоха потрясений
Первая мировая война, революция и гражданская война привели к упадку уже существующих электростанций и вынудили отложить планы по строительству новых объектов. Так, Владивостокская городская электростанция № 1 (ВГЭС № 1) к 1920 году оказалась в поистине катастрофическом положении. Несмотря на установку городской администрацией сдвоенного котла системы «Гейне», станция была не в силах удовлетворить потребность города в электроэнергии. В результате значительную часть абонентов пришлось перевести на питание от станции Дальневосточного казенного механического судостроительного завода (нынешний «Дальзавод»).
Однако новая советская власть в 1924 году произвела капитальный ремонт всех котлов и паротурбин ВГЭС № 1, а также повысила мощности станции до 2775 кВт•ч. В результате количество энергопотребителей к ноябрю 1924 года достигло 4500 абонентов.
Сталинские стройки
В 1920 году в стране был принят план ГОЭЛРО, в течение 10–15 лет подразумевавший строительство 30 крупных электростанций с конечной выработкой электроэнергии в 8,8 млрд киловатт-часов в год. Несмотря на то, что изначально план казался невыполнимым, к 1935 году по производству электроэнергии и мощности электростанций СССР вышел на второе место в Европе.
Стартовавшая в сталинскую эпоху индустриализация привела и к началу масштабного строительства энергообъектов на Дальнем Востоке. В результате в 1930-х годах в строй были введены сразу несколько ключевых электростанций — Хабаровская коммунальная электростанция, Артем ГРЭС, ДЭСНА (Дальневосточная электростанция специального назначения), Якутская ЦЭС и Комсомольская ТЭЦ-2 Амурского судостроительного завода № 199.
В 1932 году была закончена реконструкция Владивостокской ГЭС № 1. На ней были установлены три котла «Бобкок-Вилькокс» и 2 турбогенератора «Беллис-Морком» мощностью по 3000 кВт каждый. В результате станция достигла мощности 8000 кВт. В 1933 году на ней был установлен еще один турбогенератор мощностью 3000 кВт типа «ОК-30», и мощность станции составила уже 11 000 кВт.
Одной из самых знаменитых дальневосточных электростанций эпохи индустриализации стала Хабаровская коммунальная электростанция (ХЭС). До 1934 года в Хабаровске работала станция мощностью всего 120 кВт, построенная еще в 1906 году. Вырабатываемой электроэнергии едва хватало на освещение домов и нескольких улиц, так что в 1931 году было принято решение о возведении ХЭС. Изначально планировалось, что сдача станции в эксплуатацию будет приурочена к празднику первого мая 1932 года, однако различные конструктивные сложности привели к тому, что объект заработал лишь в феврале 1934 года. Старая и новая станции были объединены в одно хозяйство, с 1960 года получившее название Хабаровская ТЭЦ-2.
В 1937 году в г. Якутске была запущена Якутская Центральная электрическая станция (Якутская ЦЭС). Построенная в условиях вечной мерзлоты, она изначально работала на угле, мощность станции составляла 2500 кВт.
Зарождение региональных энергосистем
В 1930-х годах началось строительство связей между электростанциями. Это положило начало образованию региональных электрических сетей, которые в дальнейшем были преобразованы в региональные энергосистемы. Одними из первых связи между электростанциями начали появляться в Приморском крае.
В 1937 году в Приморском крае была построена и пущена в эксплуатацию линия электропередачи 110 кВ от Артемовской ГРЭС до города Владивостока. Именно с ее появлением начала формироваться энергетическая система Приморского края. В 1938 году во Владивостоке по дну бухты Золотой Рог был проложен кабель, который смог включить в параллельную работу Владивостокскую ГЭС № 1 и построенную на острове Русском электростанцию «КЭТ» мощностью 6000 кВт. В том же 1938 году было создано управление по эксплуатации электрических сетей и продаже электроэнергии потребителям (энергосбыт). Оно приняло на себя диспетчерские функции по работе электростанций и энергосетей Приморского края и объединило их в единую энергосистему «Дальэнерго».
Суровое военное время
Великая Отечественная война не позволила вести планомерное развитие энергетики на Дальнем Востоке. Главными потребителями электроэнергии и тепла в годы войны были заводы, работавшие на оборону.
В военное время было начато строительство только одной станции - Чаунской ТЭЦ, которая до сих пор обеспечивает электроэнергией самый северный город России — Певек. Оборудование для введенной в эксплуатацию в 1944 году станции частично состояло из трофейных и репарационных агрегатов японского и шведского производства, а часть деталей была закуплена в США. Уже с 1948 года станция выдавала до 3750 кВт электроэнергии.
Энергетика в послевоенное десятилетие
В 1950-е годы началось новое энергетическое строительство на Дальнем Востоке. Были возобновлены замороженные энергетические стройки Хабаровской ТЭЦ-1 и Комсомольской ТЭЦ-1.
В 1952 году состоялся пуск Эгвекинотской ГРЭС (Чукотский автономный округ). В 1953 году на Райчихинской ТЭЦ ток дал первый турбогенератор мощностью 12 000 кВт. Станция стала первым крупным энергообъектом Амурской области.
В 1954 году сдать в эксплуатацию удалось сразу три станции — Хабаровскую ТЭЦ-1 (Хабаровский край), Сучанскую (Приморский край) и Аркагалинскую ГРЭС (Магаданская область). Последняя позволила существенно увеличить добычу золота на Колыме. В том же регионе в 1956 году посредством объединения Аркагалинского, Эльгено-Тасканского и Тенькинского энергокомбинатов в единый энергоузел удалось организовать центральные электрические сети, ныне носящие название ОАО «Магаданэнерго».
Схожая центральная энергосистема в 1957 году появилась и в Хабаровском крае. В состав «Хабаровскэнерго» были переданы Хабаровская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-2 и Хабаровская ТЭЦ-2.
Большие стройки Дальнего Востока
С наступлением нового десятилетия руководством СССР было принято решение о массовом развитии производственных возможностей Дальневосточного экономического района. Активизация машиностроения, лесозаготовок, рыбной промышленности и строительства морского транспорта потребовало новых энергозатрат. В результате с 1961 по 1990 год в эксплуатацию было введено более 20 крупных энергообъектов, для многих из которых были разработаны оригинальные инженерные решения.
Первый из объектов, введенных в это время, — Магаданская ТЭЦ — начал свою работу в 1962 году. Необходимость бороться с дефицитом энергии в регионе привела к тому, что вторая очередь станции была построена всего через 14 лет. На сегодня ТЭЦ является самой крупной станцией Магаданской области, ее установленная тепловая мощность составляет 295 Гкал/ч, а электрическая — 96 МВт.
Камчатская ТЭЦ-1 была введена в эксплуатацию 30 мая 1965 года, а с 1969 по 1979 годы на ней было установлено пять турбин и смонтировано восемь котлоагрегатов. В настоящее время ее установленная тепловая мощность составляет 361 Гкал/ч, а электрическая — 229 МВт.
Всесоюзная комсомольская стройка Сахалинской ГРЭС началась в 1961 году, и именно она дала старт созданию единой энергетической системы в области. Ее пуск состоялся в 1965 году, а на проектную мощность объект вышел к 1972 году. На сегодня установленная электрическая мощность станции составляет 84 МВт.
В 1960 году был начат еще один масштабный проект – возведение Вилюйского каскада ГЭС. Строительство первой очереди проходило в зоне вечной мерзлоты и в суровых климатических условиях, но было завершено уже в 1967 году. На проектную мощность Вилюйские ГЭС-I и ГЭС-II вышли в 1978 году. На сегодня их совокупная энергетическая мощность составляет 680 МВт. Появление в якутской тайге огромной электростанции дало возможность активно развивать алмазную индустрию, золотодобычу, а также работу фабрик и рудников.
В том же году свою работу начала Якутская ГРЭС. Ее строительство стартовало еще в 1966 году, станция должна была обеспечить электроэнергией и теплом Центральный энергорайон Якутии и его столицу Якутск. 10 января 1970 года на Якутской ГРЭС была введена в работу первая газотурбинная установка. В 1971 году были запущены все четыре агрегата первой очереди. Последнюю восьмую турбину запустили в 1985 году. В настоящее время станция вырабатывает – 548 Гкал/ч и 368 МВт электроэнергии.
В 1974 году в строй был введен первый энергоблок Приморской ГРЭС. На сегодня ее установленная электрическая мощность составляет 1467 МВт, а тепловая мощность – 237 Гкал/ч. Это позволило станции занять первое место на Дальнем Востоке по установленной энергетической мощности.
Двумя годами позже завершилось строительство Благовещенской ТЭЦ. Станция не только снабжала энергией промышленные предприятия и жителей Благовещенска, но и стала базовым предприятием для амурских учебных заведений.
В том же 1976 году в эксплуатацию был введен первый энергоблок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Годом позже состоялся запуск второго котлоагрегата, а в 1978 — второго турбогенератора станции. Последний пятый энергоблок был запущен в 2012 году. Установленная тепловая мощность станции на сегодня составляет 671 Гкал/ч, а электрическая — 455 МВт.
Развитие региональных энергосистем
В 60-е годы началось создание региональных энергетических управлений на Камчатке, в Якутии и Магадане, на Сахалине. В их функции входило управление строительством новых объектов, электрических сетей и диспетчерское управление этими объектами.
В 1962 году было образовано Районное энергетическое управление «Якутскэнерго». В его состав изначально вошли Северные электрические сети, а позднее в ведении управления также оказались Западные, Центральные, Вилюйские, Южно-Якутские и Северные электросети. В 1964 году на основе предприятия «Алмазэнергосеть» были образованы Западные электрические сети. В 1965 году образованы Центральные электрические сети, Южно-Якутские электрические сети и Энергосбыт Якутскэнерго.
В 1963 году под руководством РЭУ «Сахалинэнерго была организована энергосистема острова Сахалин.
Кроме того, с началом нового десятилетия стартовала активная работа по теплофикации городов Дальнего Востока. Во Владивостоке теплосетевое предприятие начало свою работу в 1961 году, а в 1964 году по приказу РЭУ «Хабаровскэнерго» были организованы Хабаровские тепловые сети.
В 1968 году произошло еще одно очень важное событие — было создано единое диспетчерское управление энергосистемами Дальнего Востока — ОДУ Востока. Оно объединило под своим началом работу разрозненных энергосистем региона.
В 1970 году произошло объединение энергосистем Хабаровского края и Амурской области. За счет ввода в строй ЛЭП-35 с двумя подстанциями и ЛЭП-220 Хабаровск — Биробиджан завершено создание единой электрической сети в Еврейской автономной области. В этом же году введена в работу ЛЭП 220 кВ Хабаровск — Райчихинская ГРЭС. В результате строительства этой линии соединились две энергосистемы — Хабаровская и Амурская — эта линия дала возможность обеспечить электроэнергией Биробиджан, юг Еврейской автономной области, Теплоозерский цементный завод и район Облучья.
Альтернативная энергетика в СССР
В 1966 году в рамках эксперимента была введена в эксплуатацию Паужетская ГеоЭС (Камчатский край). Сегодня это старейшая геотермальная электростанция в России. Построенная в юго-западной части Камчатского полуострова в поселке Паужетка, она использует геотермальный пар вулканов Кошелева и Камбального из 10 продуктивных скважин.
Несмотря на то, что изначально установленная мощность станции составляла всего 5 МВт, к 1980 году ее удалось увеличить до 11 МВт. На сегодня ее мощность составляет 12МВт, что позволяет обеспечивать энергией населенные пункты Озерновский, Паужетка, Шумный и Запорожье и расположенные там рыбопромышленные предприятия.
В 1973 году состоялся пуск первой в мире заполярной атомной станции — Билибинской АЭС. Ее первый реакторный блок был почти в 50 раз мощнее существовавших в то время в мире реакторов такого типа.
Гидроэнергетика Дальнего Востока
В 60-х энергетики впервые обратились к гидропотенциалу дальневосточных рек. В 1964 году началось сооружение одной из самых масштабных гидроэлектростанций в России – Зейской ГЭС. Станция стала первой в России ГЭС с диагональными гидротурбинами. Ее строительство заняло почти 21 год, а мощность введенной после введения в строй в 1985 году составила 1330 МВт. На сегодня среднегодовая выработка электроэнергии составляет 4910 млн кВт•ч, а площадь водохранилища станции составляет 2419 км².
Энергостроительство 80-90-х
В 1980-е годы на Дальнем Востоке ввели в эксплуатацию сразу три станции, причем некоторые из них из-за острого дефицита энергии и сложных экологических условий по ускоренному плану.
Камчатскую ТЭЦ-2 ввели в эксплуатацию в 1985 году. Станция до сих пор работает и является одним из основных предприятий по обеспечению полуострова энергией. В настоящее время ТЭЦ генерирует 410 Гкал/ч тепловой мощности и 160 МВт электрической.
В том же 1985 году была введена в эксплуатацию самая мощная станция в энергосистеме Хабаровского края — Хабаровская ТЭЦ-3. Первый энергоблок был введен в строй в ноябре 1985 года, а второй и третий были запущены в 1986 и 1987 годах. В настоящее время мощность ТЭЦ продолжают усиливать: последний, четвертый энергоблок запустили в 2006 году. Установленная тепловая мощность работающей на угле и природном газе станции — 1640 Гкал/ч, электрическая мощность — 720 МВт.
Годом позже, в 1986 году, была запущена Анадырская ТЭЦ — самая крупная станция на Чукотке, возведение которой именовали «народной стройкой». Ввод в эксплуатацию этой теплоэлектроцентрали, обеспечивающей теплом столицу Чукотки, позволил закрыть часть котельных и снизить уровень смога. Текущие показатели станции — 140 Гкал/ч тепловой мощности и 56 МВт — электрической.
Уже в конце 1980-х годов в регионе началось падение производства, а затем наметился и кризис практически во всех отраслях промышленности. Прекращение государственного дотирования, массовая приватизация и разрушение государственного рынка привели к вытеснению Дальнего Востока с внутренних рынков страны. Не избежала упадка и дальневосточная энергетика. За 10 лет в регионе было построено только две электростанции — Верхне-Мутновская ГеоЭС (Камчатский край) и Ногликская ГРЭС (Сахалинская область).
В 1999 году в России была введена в эксплуатацию новая геотермальная электростанция — Верхне-Мутновская ГеоЭС. Она расположена на склонах вулкана Мутновский в юго-восточной части полуострова Камчатка. Мощность станции составляет 12 МВт. На том же Мутновском месторождении термальных вод в 2003 году была построена первая очередь Мутновской ГеоЭС. Сегодня установленная мощность Мутновской ГеоЭС составляет 50 МВт. Две этих станции обеспечивают до 30% энергопотребления центрального Камчатского энергоузла, что позволяет значительно ослабить зависимость полуострова от дорогостоящего привозного мазута.
Кроме того, в 1999 году в Сахалинской области начала работу Ногликская ГТЭС, электрическая мощность которой на сегодня составляет 48 МВт.
Постепенное восстановление
С началом 2000-х годов Россия вступила в новую эпоху — эпоху восстановления. Медленно, но верно восстанавливаться начала и энергосистема Дальнего Востока.
Так, в 2003 году в эксплуатацию была введена крупнейшая электростанция в регионе — Бурейская ГЭС. Работы по строительству станции начались еще в 1976 году, а возведение основных сооружений стартовало в 1984 году. До 1988 года строительство шло по плану, однако в 1989 году было практически остановлено из-за резкого сокращения финансирования. Спустя десять лет РАО «ЕЭС России» сделало Бурейскую ГЭС приоритетным объектом финансирования. В результате торжественный пуск станции состоялся уже 9 июля 2003 года. В рамках церемонии президент России Владимир Путин нажал кнопку «Пуск» — как символическое включение ГЭС в энергосистему. В октябре 2009 года станция достигла своей проектной мощности и с тех пор вырабатывает 7100 млн кВт•ч в год.
Планируется, что после пуска Нижне-Бурейской ГЭС проектной мощностью 320 МВт, обе электростанции образуют Бурейский каскад ГЭС.
В 2004 году в рамках осуществления государственной программы по реформированию электроэнергетики в соответствии с распоряжением Правительства РФ было создано ОАО «РусГидро». Это в значительно степени ускорило развитие дальневосточной энергетической отрасли.
Масштабные планы в новом десятилетии
В начале нового десятилетия дальневосточная энергетика продолжает развиваться. В 2012 и 2013 годах в эксплуатацию были введены 5-й и 4-й энергоблоки Южно-Cахалинской ТЭЦ-1, а чуть позднее была завершена и газификация станции.
В 2013 году также состоялся частичный пуск Усть-Среднеканской ГЭС в Магаданской области. Ее проектная мощность составляет 570 МВт.
Однако наиболее важным событием для дальневосточной энергетики в 10-х годах нового тысячелетия стало решение о строительстве четырех первоочередных энергообъектов: ТЭЦ в городе Советская Гавань, 1-й очереди Сахалинской ГРЭС-2, 1-й очереди Якутской ГРЭС-2 и 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ. Целевые бюджетные средства на их возведение в объеме 50 млрд рублей были выделены в соответствии с указом Президента РФ от 2012 года о докапитализации РусГидро.
Новые объекты обеспечат прирост генерирующих мощностей, удовлетворят растущий спрос на электрическую и тепловую энергию, заменят выбывающие мощности действующих ТЭЦ и ГРЭС, а также создадут дополнительный резерв мощности и повысят надежность энергоснабжения потребителей.