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Мужчина с чулком на голове напал на 14-летнюю школьницу в Омске

7 декабря 2016, 18:27
Ведется расследование.

Расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту нaпадения на 14-летнюю школьницу неизвестного мужчины с капроновым чулком на гoлове с целью грабежа продолжается следственными органами СК РФ по Омской области

Установлено, что к данному преступлению причастен не имеющий определенного места жительства 54-летний мужчина, который прежде за тяжкие преступления был неоднократно судим. В марте 2016 года подозреваемый освободился из мест лишения свободы, в настоящее время он задержан.

Согласно данным следствия, 54-летний злоумышленник также подозревается в нападении на 41-летнюю женщину, которой он нанес несколько ударов и повалил на землю, похитив дамскую сумочку и золотые серьги.

В настоящее время сотрудниками уголовного розыска и следователями устанавливается причастность задержанного мужчины к совершению других схожих преступлений на территории Омска.

Органы следствия призывают граждан, пострадавших от противоправных действий подозреваемого, сообщить об этом в полицию по телефонам: 02 или 42-04-04, а также по телефону доверия Следственного управления 395-506.

По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Верхнее фото: иллюстрация

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