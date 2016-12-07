Бюджет Омска 2017: 364 млн. на транспорт, 665 млн. в дорожный фонд

Сегодня комитет по ЖКХ и транспорту Горсовета обсуждал бюджета города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Ключевое направление в бюджете финансирование транспорта. По словам директора департамента финансов Инны Парыгиной, в 2017 году дорожному фонду выделено 665 млн. рублей. Запланировано приобретение новой дорожной техники на сумму 65 млн. рублей. Определены бюджетные инвестиции в размере 10 млн. рублей для обеспечения софинансирования строительства дороги от моста имени 60-летия Победы до Перелета.
Ассигнования на общественный транспорт ко второму чтению так и не изменились. Мэрия рассчитывает потратить не более 364 млн. рублей, в том числе 251 млн. рублей – компенсации ПАТП и 74 млн. на оплату проезда льготников.
Депутаты, похоже, смирились с бюджетом в его нынешнем виде. Всего поступило два вопроса. Депутат Дроздов не увидел в документах реестр расходов и доходов. На что Инна Парыгина заметила, что реестр находится в приложении к бюджету. А Геннадий Дроздов поинтересовался — какая сумма заложена на развитие Омска.
«Развитие – это строительство. В бюджете 2017 года на эти цели заложено 410 млн. рублей», - уточнила главный городской финансист.
Оживление вызвала процедура голосования за проект бюджета. Вначале бюджет отклонили. Но, как выяснилось, двое депутатов не успели нажать кнопку. Руководитель комитета, согласно закону, предложил отменить голосование и проголосовать заново. В итоге большинством голосов «грустный» бюджет, как заметил кто-то из депутатов, все-таки был рекомендован к принятию Горсоветом во втором чтении.