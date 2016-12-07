Бюджет Омска 2017: 364 млн. на транспорт, 665 млн. в дорожный фонд

Депутаты, похоже, смирились с бюджетом в его нынешнем виде. Всего поступило два вопроса. Депутат Дроздов не увидел в документах реестр расходов и доходов. На что Инна Парыгина заметила, что реестр находится в приложении к бюджету. А Геннадий Дроздов поинтересовался — какая сумма заложена на развитие Омска.