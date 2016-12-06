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Крупный пожар в Омске, повреждено 11 единиц техники

6 декабря 2016, 12:35
Спасено техники на 37 млн рублей.

Как ранее сообщал портал Gorod55.ru накануне вечером в Омске загорелся огромное помещение, где на момент пожара находилась различная техника.

Как уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, гаражное помещение на улице 2-я Солнечная в Кировском округе города состояло из 5-ти боксов, здание 1-этажное, кирпичное.

Прибывшие на место спасатели зафиксировали горение бокса №4. Там находились 8 лодок, 20 грузовых и 4 легковых автомобиля. Отмечается, что возникла угроза перехода огня на соседние боксы.

В связи с поздним обнаружением возгорания не удалось спасти некоторые единицы техники и части здания. Уничтожены огнем 5 лодок, повреждена кровля на площади более 800 квадратных метров, также была обрушена крыша на площади 150 квадратных метров. При этом, 6 автомобилей, из них 2 грузовых и 4 легковых, просто закопчены.

Однако, благодаря быстрым и слаженным действиям омских огнеборцев из огня удалось спасти большое количество техники, а именно 3 лодки, 20 грузовых и 4 легковых автомобиля. Общая сумма спасенного имущества – 37 миллионов рублей.








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