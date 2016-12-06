Крупный пожар в Омске, повреждено 11 единиц техники

В связи с поздним обнаружением возгорания не удалось спасти некоторые единицы техники и части здания. Уничтожены огнем 5 лодок, повреждена кровля на площади более 800 квадратных метров, также была обрушена крыша на площади 150 квадратных метров. При этом, 6 автомобилей, из них 2 грузовых и 4 легковых, просто закопчены.