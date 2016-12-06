Из 27 отмененных маршрутов транспорта в Омске, 6 хотят оставить

По словам Алексея Мартыненко, неважно кто будет возить омичей - частный перевозчик или муниципальный. Не согласен департамент с предложением о том, что стоимость проезда должна зависеть от расстояния или количества пересадок. По правилам перевозок, в миллионном городе пассажирский транспорт должен обеспечивать проезд в любое место с одной пересадкой и не более.