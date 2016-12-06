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Из 27 отмененных маршрутов транспорта в Омске, 6 хотят оставить

6 декабря 2016, 19:15
Маршрутная сеть в разработке.

Сегодня в пресс-центре «МКР-Медиа» прошел круглый стол на тему «Общественный транспорт - муниципальный или частный?» В обсуждении приняли участие директор дептранспорта Алексей Мартыненко, руководители муниципального транспорта, частные перевозчики, депутаты, общественники.

Ключевая тема обсуждения — разработка новой маршрутной сети. Как стало известно, сегодня дептранспорта ведет предметные переговоры с экспертами о параметрах технического задания. До конца декабря специалисты должны представить свои предложения по техзаданию конкурсного проекта.

Решен вопрос с финансированием. В первом квартале следующего года из бюджета города будут выделены деньги на разработку сети. В это же время объявят конкурс на проектирование новой транспортной сети.

По словам Алексея Мартыненко, неважно кто будет возить омичей - частный перевозчик или муниципальный. Не согласен департамент с предложением о том, что стоимость проезда должна зависеть от расстояния или количества пересадок. По правилам перевозок, в миллионном городе пассажирский транспорт должен обеспечивать проезд в любое место с одной пересадкой и не более.

Зашла речь на встрече и об отмене ряда автобусов. Напомним, летом этого года мэрией принято решение об отмене 27 маршрутов. По словам Мартыненко, это никак не скажется на пассажирах, поскольку убираются лишь дублирующие маршруты.

«По 6 маршрутам, из 27 отменяемых, есть мнение горожан, что они пострадают. Поэтому принято решение дополнительно проанализировать по этим 6 маршрутам. Оценить еще раз целесообразность их отмены»,-уточнил Мартыненко.

Депутаты Горсовета в ходе дальнейшей разработки маршрутной сети попросили ответить на два вопроса. Сколько надо Омску муниципального транспорта? И сколько это будет стоить?
На вопрос, кто виноват в сложившейся ситуации с омским транспортом, у народных избранников ответ уже имеется.

«Виноват градоначальник, мэр города Омска. Когда он был избран проезд стоил 11 рублей, сейчас 22 рубля, повышение в 2 раза»,- заявил депутат Ивченко.

В заключение дискуссии руководитель омского транспорта подвел итоги.
«Город Омск не может обойтись как без муниципального транспорта, так и без частного перевозчика. Задача дептранспорта не вытеснить кого то с рынка, а создать равные условия, чтобы появилась конкуренция не зависимо от формы собственности», - отметил Алексей Мартыненко.

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