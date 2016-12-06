Горожане рискуют жизнью, передвигаясь по Омску в одиночку

Аналогичная ситуация с исчезнувшей под снежным слоем плиткой складывается на большинстве омских остановок, в частности, в центре - на Рабиновича, у библиотеки имени Пушкина, у Главпочтамта и Госпиталя, также у Дома Туриста.



По данным региональной пресс-службы ОНФ, еще в начале 2016 года было заявлено, что к 19 остановкам и шести пешеходным переходам в Омске смогут иметь доступ люди с инвалидностью. Сумма затрат на организацию доступной среды составила порядка 2 миллионов рублей, а в 2015 году на достижение аналогичных целей в регионе было выделено 17,4 миллиона рублей из бюджетов различных уровней.