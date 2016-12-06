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Горожане рискуют жизнью, передвигаясь по Омску в одиночку

6 декабря 2016, 17:22
Результаты проверки.

Накануне в Омске прошел рейд по контролю доступности городской среды для людей с инвалидностью и людей с ограниченными возможностями здоровья. Основными объектами проверки стали общественный транспорт и дорожная инфраструктура города. По итогам рейда участники заключили, что тактильная плитка, как и подземные переходы для пешеходов, недоступны для омичей, имеющих ограничения в здоровье.

Организаторы рейда попытались проехать по центру города в стандартном кресле-коляске, от площади Ленина до Голубого огонька. В районе остановки на площади Ленина тактильная плитка, необходимая для ориентации в пространстве, оказалась скрыта под слоем снега и льда. Теперь по ней нельзя сориентироваться в направлении движения транспорта, понять, где расположено место ожидания транспорта и место посадки, а люди с ограниченными возможностями здоровья могут рассчитывать на прохожих и пассажиров.

Аналогичная ситуация с исчезнувшей под снежным слоем плиткой складывается на большинстве омских остановок, в частности, в центре - на Рабиновича, у библиотеки имени Пушкина, у Главпочтамта и Госпиталя, также у Дома Туриста.

По данным региональной пресс-службы ОНФ, еще в начале 2016 года было заявлено, что к 19 остановкам и шести пешеходным переходам в Омске смогут иметь доступ люди с инвалидностью. Сумма затрат на организацию доступной среды составила порядка 2 миллионов рублей, а в 2015 году на достижение аналогичных целей в регионе было выделено 17,4 миллиона рублей из бюджетов различных уровней.

Попасть в общественный транспорт активисты сумели лишь с третьей попытки: водитель автобуса № 69, выйдя из кабины, развернул платформу для заезда инвалидной коляски. Преодолеть барьер в виде пешеходного перехода у Голубого Огонька активистам так и не удалось. По словам охранника, механизм работает при температуре до -10. Добавим, омская температура в зимние месяцы до -10 поднимается нечасто.

По оценкам активистов ОНФ, городская среда в Омске относительно доступна для инвалидов-колясочников: спустя 10-15 минут ожидания на остановке они могут уехать на автобусе, водителю которого известен порядок оказания помощи. Наибольшие проблемы испытывают люди с ограниченным зрением: «без сопровождающего передвигаться по центру города просто опасно для жизни, - говорит Дмитрий Потопальский, член регионального штаба ОНФ.

Ранее портал Gorod55 публиковал интервью с Сергеем Гезиковым, инвалидом с детства, на коляске ежедневно преодолевающим многочисленные городские преграды. До беседы фотокорреспондент портала прогулялся с Гезиковым по центру города: оценить доступность городской среды можно по ссылке.

Напомним, по итогам прокурорской проверки к концу 2015 года в Омском регионе выявлено порядка двух тысяч нарушений прав людей с ограниченными возможностями здоровья. 2016 год - не исключение. Обеспечивать социальные объекты пандусами, тактильной плиткой важно, на это выделяются и тратятся миллионы. Еще более важно эффективно расходовать средства: многими новыми объектами доступной среды люди с инвалидностью воспользоваться не могут - нарушены требования к установке. В итоге, в городе, помимо полезных нововведений, появляется что-то ненужное и даже опасное: пандус, с которого можно сорваться вниз, парковка, выезд с которой возможен лишь по проезжей части.

#Новости#Транспорт#Недвижимость#Общество
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