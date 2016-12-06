Дальний Восток становится ближе

Отличительная черта ГРЭС — ее расположение в зоне вечной мерзлоты, которое предполагает целый ряд конструктивных особенностей как для самого здания станции, так и для применяемого на ней оборудования. Так, фундаментная плита здания станции в условиях вечной мерзлоты установлена на сваях на высоте трех метров над землей. При этом температура в районе Якутска зимой опускается до –64°С. Объектов, подобных станции, в регионе не строили с 80‑х годов, так что и в новом проекте впервые применен ряд современных технических решений.