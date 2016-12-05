Кому проиндексируют зарплату в 2017-м: чиновники, бюджетники, бизнес

По данным Минфина региона, средняя начисленная зарплата омского госслужащего за три квартала 2016 года составила 39727 рублей. Что касается областных бюджетников, то средняя зарплата врача -37944 рубля, учителя – 25774 рубля. В 2017 году повышение зарплат в бюджетной сфере будет вестись по отраслевому плану. Повышения зарплат чиновников не планируется.
«По вопросу индексации в 2017 году зарплаты госслужащим, а также отдельным категориям работников бюджетной сферы, сообщаю, что проектом бюджета 2017 года индексация зарплаты и иных выплат госслужащим не предусмотрена»,- уточнил первый замминистра финансов региона Юрий Наделяев.
Стоит отметить, что в Омском регионе индексация зарплат госслужащих в течение десяти лет проводилась всего два раза: в 2012 году на 6%, в 2013 на 14,78%.
По словам Наделяева, исполнение «майских» указов Президента РФ, в части повышения зарплат бюджетным работникам - приоритетная задача регионального правительства. В целом, с 2013 по 2016 годы на повышение средней зарплаты бюджетников направлено более 16,5 млрд. рублей.
Напомним, согласно указу Президента РФ от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 и от 28 декабря 2012 года №1688 средняя зарплата бюджетников к 2018 году должна достичь уровня 100-200% средней зарплаты в регионе. По словам замминистра финансов региона, по итогам 2016 года средняя зарплата педагогов общеобразовательных учреждений прогнозируется в размере 26,9 тыс. рублей, в то время как прогноз среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе на 2017 год – 26,8 тыс. рублей.
Как сообщили порталу Gorod55.ru в администрации Омска содержание городских чиновников, врачей и учителей осуществляется из областного бюджета. Город платит зарплату только работникам подведомственных учреждений, финансируемых из бюджета Омска и в 2017 году зарплаты таких сотрудников индексироваться не будут. Исключение составит зарплата низкооплачиваемых работников. Она будет увеличена в связи с ростом МРОТ до 8625 руб. В бюджете города на эти цели дополнительно выделено 51,6 млн. рублей.
Средняя зарплата городских бюджетников за 9 месяцев 2016 года составила чуть более 18 тыс. рублей. Как сообщили в департаменте образования, средний уровень начисленной зарплаты омского учителя по итогам 2016 года ожидается – 25217 рублей, что на 25,4% выше, чем в 2012 году.
Отдельной строкой в бюджете Омска прописано выделение средств на реализацию «майских» Указов Президента РФ о повышении оплаты труда бюджетников. Ежегодно, начиная с 2013 года, на эти цели направляется порядка 800 млн. рублей. По итогам 2015 года рост средней зарплаты работников учреждений культуры за три года составил 64%, у педагогов дополнительного образования - 71%.
В реальном секторе экономики вопросы индексации зарплат прописаны либо в коллективном договоре, либо в локальном нормативном акте. И работодатель обязан ежегодно индексировать зарплату в соответствии с этими документами. Gorod55.ru попытался выяснить, будут ли крупнейшие омские компании индексировать зарплаты своих сотрудников. На информационный запрос ответил лишь Сбербанк.
Как пояснили в Омском отделении Сбербанка, компания регулярно проводит анализ рынка зарплат в организациях финансовой сферы. В 2016 году для сотрудников Западно-Сибирского банка Сбербанка была произведена индексация заработной платы в среднем на 8%. Размер индексации при этом не зависел от заработной платы сотрудника.