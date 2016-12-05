Кому проиндексируют зарплату в 2017-м: чиновники, бюджетники, бизнес

Напомним, согласно указу Президента РФ от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 и от 28 декабря 2012 года №1688 средняя зарплата бюджетников к 2018 году должна достичь уровня 100-200% средней зарплаты в регионе. По словам замминистра финансов региона, по итогам 2016 года средняя зарплата педагогов общеобразовательных учреждений прогнозируется в размере 26,9 тыс. рублей, в то время как прогноз среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе на 2017 год – 26,8 тыс. рублей.