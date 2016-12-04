Город55
ГлавноеВсе новости

Шторм в Омске: сильная метель, порывистый ветер, гололед

4 декабря 2016, 08:29
В течение двух дней.

Омские синоптики спрогнозировали в течение 4 и 5 декабря на территории города и области обильное выпадение осадков в виде снега и мокрого снега, метель, гололедные явления, порывистый (вплоть до 20 метров в секунду) ветер.


В связи с этим, в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщают пресс-службы городской мэрии и Главного управления по ЧС в Омской области.


Отмечается, что в эти дни велика вероятность возникновения на дорогах снежных заносов, поэтому омичам следует быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Рекомендуется ограничить передвижение на городских и областных автодорогах.

Однако, если все же, если нет возможности не сесть за руль авто, следует выбирать скоростной режим, а также дистанции между транспортными средствами.

В городской мэрии напоминают, что после завершения снегопада на улицы города для уборки территории должны выйти не только муниципальный службы, но и собственники зданий и управляющие компании. Чтобы очистить от снега прилегающие территории, отводится не более суток с момента окончания снегопада.

По данным регионального управления по ЧС, автолюбителям нужно быть предельно осторожными у переходов возле образовательных учреждений. В обращении к пешеходам говорится об опасности на дорогах, в частности о том, что любое транспортное средство может занести на пешехода. При возникновении чрезвычайных ситуаций на дорогах во время объявленного штормового предупреждения следует звонить в единую пожарно-спасательную службу по телефону: «101».

По материалам пресс-служб омской мэрии и ГУ МЧС России по Омской области

Фото: иллюстрация

#Новости#Погода#Недвижимость#Главное#Город
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20