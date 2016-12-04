Шторм в Омске: сильная метель, порывистый ветер, гололед

По данным регионального управления по ЧС, автолюбителям нужно быть предельно осторожными у переходов возле образовательных учреждений. В обращении к пешеходам говорится об опасности на дорогах, в частности о том, что любое транспортное средство может занести на пешехода. При возникновении чрезвычайных ситуаций на дорогах во время объявленного штормового предупреждения следует звонить в единую пожарно-спасательную службу по телефону: «101».