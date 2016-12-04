Шторм в Омске: сильная метель, порывистый ветер, гололед

Омские синоптики спрогнозировали в течение 4 и 5 декабря на территории города и области обильное выпадение осадков в виде снега и мокрого снега, метель, гололедные явления, порывистый (вплоть до 20 метров в секунду) ветер.
В связи с этим, в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщают пресс-службы городской мэрии и Главного управления по ЧС в Омской области.
Отмечается, что в эти дни велика вероятность возникновения на дорогах снежных заносов, поэтому омичам следует быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Рекомендуется ограничить передвижение на городских и областных автодорогах.
Однако, если все же, если нет возможности не сесть за руль авто, следует выбирать скоростной режим, а также дистанции между транспортными средствами.
В городской мэрии напоминают, что после завершения снегопада на улицы города для уборки территории должны выйти не только муниципальный службы, но и собственники зданий и управляющие компании. Чтобы очистить от снега прилегающие территории, отводится не более суток с момента окончания снегопада.
По данным регионального управления по ЧС, автолюбителям нужно быть предельно осторожными у переходов возле образовательных учреждений. В обращении к пешеходам говорится об опасности на дорогах, в частности о том, что любое транспортное средство может занести на пешехода. При возникновении чрезвычайных ситуаций на дорогах во время объявленного штормового предупреждения следует звонить в единую пожарно-спасательную службу по телефону: «101».
По материалам пресс-служб омской мэрии и ГУ МЧС России по Омской области
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