Двораковский сомневается: друзья, может быть, мы не так работаем



- Казалось бы, работаем, понимаем свои профессиональные ответственности и компетенции. А потом эту текучку слегка раздвинули и свежим глазом взглянули… Друзья мои, может быть, не так эффективно мы работаем? – обратился мэр к залу. – Есть вопрос? Есть. Наверное, за ключевые позиции нужно брать две главные линии: образование и общий диалог. Человек сможет чуть-чуть посвежее, чем мы, смотреть на процессы и двигаться дальше. Меньше будет долгоожидаемых новаций, а больше действий. Мы должны все вопросы обсуждать чаще, как можно более открыто и подробно. Рассказывать о том, какие проблемы решаются и как, какие есть трудности, с опорой на мнение жителей. Стратегия жизнеспособна, только если она народная. Незнание предмета, страх перед тем, что неизвестно, вызывает агрессию, а она никогда не приведет к согласию и единству. Мы очень много в единстве достигли при подготовке 300-летия города Омска. Нужно одинаково подходить к проблеме: добиться согласия в понимании, а потом уже объединять усилия на реализацию решения.