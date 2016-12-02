Двораковский сомневается: друзья, может быть, мы не так работаем

Сегодня, 2 декабря, на общегородском форуме «Омск – город, где я хочу жить» представители власти, бизнеса и общественности в открытом формате обсудили итоги года 300-летия Омска и поделились видением перспектив города.
Мэр города Вячеслав Двораковский уверен, что участники форума услышали много нового:
- Казалось бы, работаем, понимаем свои профессиональные ответственности и компетенции. А потом эту текучку слегка раздвинули и свежим глазом взглянули… Друзья мои, может быть, не так эффективно мы работаем? – обратился мэр к залу. – Есть вопрос? Есть. Наверное, за ключевые позиции нужно брать две главные линии: образование и общий диалог. Человек сможет чуть-чуть посвежее, чем мы, смотреть на процессы и двигаться дальше. Меньше будет долгоожидаемых новаций, а больше действий. Мы должны все вопросы обсуждать чаще, как можно более открыто и подробно. Рассказывать о том, какие проблемы решаются и как, какие есть трудности, с опорой на мнение жителей. Стратегия жизнеспособна, только если она народная. Незнание предмета, страх перед тем, что неизвестно, вызывает агрессию, а она никогда не приведет к согласию и единству. Мы очень много в единстве достигли при подготовке 300-летия города Омска. Нужно одинаково подходить к проблеме: добиться согласия в понимании, а потом уже объединять усилия на реализацию решения.
Вице-губернатор Омской области Владимир Компанейщиков напомнил недавнее социологическое исследование, в рамках которого омичам задавали вопрос: «Чем вы можете гордиться?»:
- Самым часто встречающимся был ответ «Людьми». Действительно, в Омске живут замечательные, умные, талантливые, красивые и эффективные люди, и именно благодаря этому у Омска есть 300-летие, которое мы хорошо отпраздновали, будущее, которое всем нам вместе предстоит строить.
На вопрос модератора Татьяны Шкириной о возможности организации общественных пространств, о том, что сделать, чтобы омичи не только по праздникам, но и по будням чувствовали себя хозяевами своего города, хватает ли у города денег, Компанейщиков ответил так:
- Конечно, денег не хватает, спорить с этим бессмысленно. Денег на развитие у областного центра и у региона катастрофически не хватает, и мы должны сделать все, чтобы их найти. Если не найдем, то ничего хорошего ни в городе, ни в регионе не увидим. Все-таки общественные пространства – очень специальная зона профессиональной компетенции. Я как человек, который пожил и поработал в разных городах, понимаю, что строить общественное пространство не так просто. Не с точки зрения выбора места, не с точки зрения украшений; эта среда должна работать в том числе как бизнес. Никаких бюджетных денег не хватит постоянно такое пространство содержать. Проекты частно-государственного партнерства, лучшие специалисты, которые знают, как и чем наполнить пространство. Это вопросы очень тесного и профессионального взаимодействия горожан, власти и бизнеса. Если мы сможем такое взаимодействие устроить и сделать постоянным, такие пространства будут жить.